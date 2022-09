"FOOT. France - Autriche : Giroud fait le break pour les Bleus, suivez le match en direct"

FRANCE - AUTRICHE. Après le but de Kylian Mbappé dans ce France - Autriche, c'est Olivier Giroud qui fait le break pour les Bleus dans ce match du groupe 1 de la Ligue des nations ce jeudi 22 septembre.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:31 - La reprise de Mbappé passe au-dessus Kylian Mbappé tente une reprise du pied gauche depuis l'extérieur de la surface dans ce France - Autriche mais sa tentative s'envole derrière les cages de Pentz.

22:30 - Badiashile vigilant Après une tête un peu molle de Badiashile, le défenseur monégasque intervient ensuite bien dans les pieds de l'attaquant autrichien et repousse en corner.

22:29 - Varane se met en opposition Raphaël Varane contre la frappe depuis l'extérieur de la surface de Schlager dans ce France - Autriche.

22:27 - Le rythme a baissé Les Bleus ont levé le pied dans cette fin de France - Autriche et laissent plus d'espaces aux Autrichiens qui ne se montrent pas dangereux sur les cages d'Areola.

22:24 - Les Bleus maitrisent Cette fin de France - Autriche est maitrisée par les Bleus qui se dirigent doucement vers un succès au Stade de France.

22:21 - Double changement pour les Bleus Didier Deschamps procède à deux changements dans ce France - Autriche avec les sorties d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann qui sont remplacés par Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé.

22:19 - Il reste un quart d'heure Il ne reste plus que 15 minutes à jouer dans ce France - Autriche et les Bleus se dirigent vers un succès qui se sera dessiné en seconde période. Ils mènent 2-0 grâce à un but de Mbappé et de Giroud.

22:15 - Le centre de Clauss ne donne rien Le piston marseillais fait la différence sur son côté et centre mais c'est Patrick Pentz qui s'empare du ballon.

22:12 - Encore un double changement pour l'Autriche David Alaba et Marcel Sabitzer cèdent leur place dans ce France - Autriche et sont remplacés par Stefan Posch et Romano Schmid.

22:10 - Mbappé était hors-jeu Sur un bon service de Griezmann, Kylian Mbappé prend de vitesse la défense autrichienne, dribble Pentz mais retouche malencontreusement le ballon qui file en sortie de but. Mais l'arbitre assistant finit par lever son drapeau pour signaler une position de hors-jeu.

22:08 - Le coup de tête de Giroud finit au fond ! Olivier Giroud marque son 49e but en sélection dans ce France - Autriche grâce à un superbe coup de tête sur un centre parfait d'Antoine Griezmann. Les Bleus font le break.

22:07 - Double changement pour l'Autriche Ralf Rangnick procède à un double changement dans ce France - Autriche avec la sortie des deux attaquants, Arnautovic et Onisiwo, qui sont remplacés par Baumgartner et Gregoritsch.

22:04 - La frappe en pivot de Mbappé Sur un service de Youssouf Fofana, Kylian Mbappé contrôle et frappe en pivot mais sa tentative passe à côté dans ce France - Autriche.

22:03 - C'est l'heure de jeu On vient d'atteindre l'heure de jeu dans ce France - Autriche et les Bleus viennent de prendre les devants grâce à un but exceptionnel de Kylian Mbappé.

22:01 - Les Bleus repassent provisoirement devant l'Autriche Grâce à ce but de Kylian Mbappé dans ce France - Autriche, les Bleus repassent devant et auraient leur destin entre les mains lors de la dernière journée de ce groupe 1 de la Ligue des nations.

21:58 - Quel but de Mbappé ! Kylian Mbappé donne enfin l'avantage aux Bleus dans ce France - Autriche après un numéro individuel exceptionnel. Il élimine cinq Autrichiens avant de tromper Pentz.

21:55 - La grosse occasion pour Clauss Jonathan Clauss était tout proche de débloquer ce France - Autriche. Après un bon décalage de Griezmann, le Marseillais ouvre son pied mais sa frappe passe juste au-dessus de la barre de Pentz.

21:54 - Quelle opportunité pour Schalger Marcel Sabitzer se rapproche sans soucis de la surface française et centre vers Schlager qui se retrouve seul au point de pénalty dans ce France - Autriche. Heureusement pour les Bleus, le milieu autrichien ne parvient pas à contrôler.

21:52 - Encore un blessé ! Cette fois-ci, c'est Andreas Weimann qui doit céder sa place dans ce France - Autriche. Il est remplacé par Dejan Ljubicic.

21:51 - La première occasion des Bleus en deuxième période Olivier Giroud est le premier à frapper dans la deuxième période de ce France - Autriche. Ferland Mendy déborde et trouve Giroud dans la surface mais l'ancien Gunner voit sa tentative déviée en corner.

21:48 - Un nouveau blessé côté Bleus Mike Maignan a dû céder sa place à la mi-temps de ce France - Autriche après un problème au mollet. Alphonse Areola le remplace.

21:48 - C'est reparti au Stade de France ! Début de la deuxième période de ce France - Autriche. Les Bleus sont toujours tenus en échec malgré une grosse domination dans le premier acte. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont manqué de réussite.

21:32 - C'est la mi-temps au Stade de France Andreas Ekberg siffle la fin de la première période de ce France - Autriche et renvoie les 22 acteurs aux vestiaires après un premier acte dominé par les Bleus. Malheureusement pour la France, la réussite a manqué.

21:30 - Deux minutes de plus Deux minutes supplémentaires vont être jouées dans ce premier acte de ce France - Autriche.