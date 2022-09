Algérie - Guinée : chaîne TV, streaming ... Comment suivre le match en direct ?

ALGERIE FOOT. Les Algériens de Djamel Belmadi jouent en match amical face à la Guinée ce vendredi 23 septembre.

Alors que l'Europe dispute les rencontres de Ligue des nations, le continent africain est concerné par des matchs amicaux durant la trêve internationale et non par des matchs de qualification pour la CAN 2023. L'Algérie, bien partie dans cette phase après ses victoires face à l'Ouganda et la Tanzanie en juin dernier, veut rester sur une bonne série.

Pour cette rencontre, plusieurs attractions comme le grand retour d'Andy Delort ou encore Nabil Bentaleb, présent en conférence de presse. Nous sommes tous des compétiteurs. Être titulaire c'est clairement un objectif. Djamel Belmadi a de son côté profiter de ce rassemblement pour faire un petit mea culpa. "Si l'on se compare au Cameroun ou à l'Égypte, nous sommes en dessous, a ainsi déclaré Belmadi auprès des journalistes. Participer à une coupe du monde, c'est presque un petit trophée même si moi je veux des titres. Nous aurions eu énormément d'ambition pendant cette Coupe du Monde

A quelle heure suivre le match Algérie - Guinée ?

La rencontre amicale entre l'Algérie et la Guinée sera à suivre à partir de 21h

Sur quelle chaîne suivre Algérie - Guinée ?

Le match entre l'Algérie et la Guinée n'est pas diffusé en direct à la télévision française. Pour suivre la rencontre, il faut avoir les chaînes algérienne sur Canal Algérie et ENTV.

Il n'est pas possible en France de regarder les matchs sur les plateformes de streaming internet en France puisque beIN Sports ou Canal ne diffusent pas la rencontre.