DIRECT. Danemark - France : suivez le match de Ligue des nations en direct

Maehle et Schmeichel ont une mésentente. Le corner offert à la France ne donne rien. Mais, cette action est symbolique du déchet du Danemark.

Encore une fois, trouvé à l'entrée de la surface, le milieu de terrain de la France enroule sa frappe. Battu, le gardien du Danemark est tout heureux de voir ce ballon passer à la droite de son but.

21:01 - Giroud montre son importance dans le collectif de la France

Attendu au tournant, l'attaquant de l'équipe de France fait des merveilles à la pointe du trio offensif. Le buteur montre sa science du jeu dos au but, et il aide ses partenaires à être dans de bonnes dispositions grâce à sa vision du jeu et sa qualité passe.