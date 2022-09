FOOT. Angleterre - Allemagne : les deux équipes se quittent sur un nul exceptionnel, le résumé du match

Cet Angleterre - Allemagne va encore, au moins, durer six minutes de plus.

Mais c'est fou ! Cet Angleterre - Allemagne est complètement dingue ! Kai Havertz marque le sixième but de la rencontre et donne l'égalisation à la Mannschaft après un ballon relâché par Pope.

C'est fou ! Cet Angleterre - Allemagne nous livre un scénario de dingue. Les Anglais renversent totalement la tendance grâce au pénalty parfaitement frappé de l'attaquant de Tottenham. 3-2 pour les Three Lions.

Les Anglais sont transfigurés dans cet Angleterre - Allemagne ! Harry Kane était tout proche de donner l'avantage à la sélection des Three Lions dans cette rencontre.

Hans Flick sort Jamal Musiala et le remplace par Thomas Müller dans cet Angleterre - Allemagne.

Quelle folie à Wembley ! Mason Mount égalise pour les Anglais dans cet Angleterre - Allemagne alors que la sélection des Three Lions était menée de deux buts il y a deux minutes.

22:17 - Luke Shaw relance le match !

Cet Angleterre - Allemagne n'est peut-être pas encore fini. Sur un centre de Reece James, Luke Shaw parvient à reprendre et à inscrire le but de l'espoir. La Mannschaft ne mène plus que 2-1.