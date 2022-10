Qu'est ce que le hors-jeu semi automatique ?

Présente à la Coupe du monde dans quelques semaines et déjà activée pour la Ligue des champions, la technologie ne doit plus laisser de doute sur un éventuel hors jeu de position.

Vous avez certainement vu des images sur les réseaux sociaux avec des joueurs en 3D et une ligne virtuelle laissant passer un bout de nez ou un bout d'orteil... Validant la position de hors-jeu. Voilà un bref résumé de cette nouvelle technologie, appliquée depuis le début de la saison en Ligue des champions et qui le sera lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar à partir du 20 novembre et le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur.

Selon les dires des organisations mondiales du football, la "technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu" (SAOT) permettra de connaître la position des joueurs et du ballon sur le terrain via des caméras placées sous le toit du stade. Avec cet outil, les arbitres pourront plus facilement établir s'il y a une situation de hors-jeu sur une action. "Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant ainsi le déroulement du jeu et la cohérence des décisions", a expliqué Roberto Rosetti, le patron des arbitres au sein de l'instance européenne.

Dans son communiqué, l'UEFA précise que ces caméras spécialisées pourront suivre jusqu'à "29 points corporels différents par joueur". Un capteur, placé dans le ballon, enverra une alerte aux arbitres du VAR afin de connaître le moment exact où le cuir est touché par le joueur. Sachez tout de même que les assistants de la VAR seront en communication avec l'arbitre principal, décisionnaire final sur l'action en question,