CLASICO. Real - Barça : compos, pronostics... Les infos du match

Real - Barça. Découvrez toutes les informations relatives au Clasico de Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui se disputera ce dimanche 16 octobre au Santiago Bernabeu.

Plus qu'un simple match de football, un Clasico. Ce dimanche 16 octobre, le Real Madrid reçoit son ennemi juré, le Barça, au Santiago Bernabeu. Cette affiche mythique va au-delà de la rivalité sportive. C'est une opposition de styles de jeu, de régions, de langues, de culture entre les deux plus grands rivaux de l'histoire du football espagnol. Au classement, les deux formations ont le même nombre de points mais c'est le Barça qui est installé sur le fauteuil du leader grâce à une meilleure différence de buts. L'enjeu comptable est donc capital et pourrait permettre à une des deux équipes de creuser l'écart.

Côté motivation, le Real Madrid aura a coeur de faire un résultat devant son public après le cinglant (4-0) infligé par le Barça aux Merengue la saison dernière. Une lourde défaite, la plus lourde de la saison qui, malgré le doublé Liga - Ligue des champions, reste encore en mémoire des aficionados madrilènes. En face, les hommes de Xavi veulent prouver qu'ils ont les épaules pour rivaliser avec les plus grosses écuries. Dépassés en Ligue des champions face au Bayern Munich et l'Inter Milan, les Barcelonais ont raté leurs matchs face aux grosses équipes. Avec deux équipes en forme et motivées, un enjeu comptable conséquent et une rencontre pas comme les autres, nul doute que le spectacle devrait être au rendez-vous sur la pelouse du Santiago Bernabeu à l'occasion de ce nouveau Clasico.

A quelle heure débute le match Real - Barça ?

Ce Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone se disputera ce dimanche 16 octobre au Santiago Bernabeu. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h15.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - Barça ?

Comme tous les matchs de la Liga espagnole, ce Clasico sera diffusé en direct et en exclusivité sur beIN Sports 1. Pour suivre la rencontre Real - Barça vous devrez donc souscrire à un abonnement payant aux chaînes beIN Sports.

Quelle diffusion streaming pour le match Real - Barça ?

Même son de cloche pour la diffusion streaming du Clasico. Pour suivre Real - Barça en streaming sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devez souscrire à un abonnement digital à beIN Sports. Dans ce cas uniquement vous serez en mesure de regarder le Clasico sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Real - Barça ?

Pour ce Clasico entre le Real et le Barça, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti a d'ores et déjà annoncé que Thibault Courtois ne serait pas disponible. Toujours blessé, le Belge ne pourra pas participer à ce choc fratricide face aux Blaugrana. C'est donc logiquement Lunin qui sera titulaire dans les buts du Real Madrid. Au milieu de terrain, Dani Ceballos est également forfait pour ce Clasico. En défense, au milieu et en attaque, pas de surprise pour Carletto qui alignera son onze type avec trois Français : Mendy, Tchouaméni et Benzema. En face, Xavi pourra compter sur son onze des grands soirs. La seule absence majeure connue est celle d'Araujo en défense centrale. Il devrait être remplacé par Koundé s'il est disponible à temps ou Piqué. Pas de surprise au milieu a priori avec un trio Gavi, Busquets, Pedri. Ni en attaque avec les habituels Dembélé, Lewandowski et Raphinha titulaires d'entrée de jeu.

Le XI du Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.

Le XI du FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé (ou Piqué), Garcia, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real - Barça ?

Invaincus depuis le coup d'envoi de la Liga et à domicile, le Real Madrid est logiquement favori pour remporter ce Clasico au Santiago Bernabeu. En face, les Blaugrana font figure d'outsider malgré leur position de leader. Les cotes des principaux bookmakers :