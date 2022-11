Juventus - PSG : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match ?

Fin de la phase de groupes de la Ligue des champions ce mercredi 2 novembre avec le déplacement du PSG sur la pelouse de la Juventus.

Dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions pour les hommes de Christophe Galtier ce mercredi 2 novembre. Bonne nouvelle, les Parisiens n'ont pas l'obligation de gagner pour se qualifier, mais juste pour s'assurer la première place du groupe par rapport aux Portugais de Benfica. Pour pouvoir suivre la rencontre en direct et en intégralité, il faudra se brancher, comme d'habitude, sur les antennes de Canal + et RMC Sport, diffuseurs officiel de la plus prestigieuse des compétitions ou suivre en direct le match commenté sur notre page dédiée.

Si vous voulez suivre la rencontre en direct et en streaming, il faudra se connecter sur la plateforme MyCanal qui offre également la rencontre en direct avec un mode "expert". Il est également possible de suivre la rencontre sur l'application RMC Sport alors que le résumé du match sera disponible après la rencontre sur les plateformes de beIN Sports.