But d'Adrien Rabiot : son égalisation face à l'Australie, la vidéo

BUT ADRIEN RABIOT. Après une entame ratée marquée par l'ouverture du score australienne, l'équipe de France a recollé mardi soir lors de son premier match de Coupe du monde, grâce à Adrien Rabiot !

Il aura fallu près de 20 minutes aux Bleus pour se rassurer et recoller au score ce mardi soir lors de leur première rencontre de Coupe du monde 2022, un France-Australie bien mal embarqué après l'ouverture du score rapide de Goodwin dès la 9e minute suivie de la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, le latéral gauche des Bleus.

La lumière est venue d'Adrien Rabiot, auteur de l'égalisation à la 27e minute de jeu. Après un corner côté droit, la défense australienne s'est difficilement dégagée et Theo Hernandez, entré en jeu à la place de son frère, a récupérer pour centrer dans la surface où Adrien Rabiot rodait encore pour reprendre le ballon de la tête.

1-1, le Mondial 2022 de Didier Deschamps et son équipe était lancé, suivi 5 minutes plus tard par un deuxième but d'Olivier Giroud, décisif sur un centre du même Adrien Rabiot. Retrouvez le fil du match dans le live ci-dessus.