Mozambique - Sénégal : chaîne, compos, pronos... Les infos du match

Le Sénégal peut assurer sa qualification pour la CAN 2023 en cas de succès sur la pelouse du Mozambique, ce mardi après-midi lors de la quatrième journée des éliminatoires.

Le Sénégal validera-t-il dès ce soir son ticket pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ? C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre les Mambas noirs du Mozambique et les Lions du Sénégal. Vendredi, à Dakar, les coéquipiers de Sadio Mané ont facilement battu les Mozambicains sur le score de 5 buts à 1, avec cinq buteurs différents. Les Sénégalais sont donc logiquement favoris de cette nouvelle opposition entre les deux pays ce mardi à Maputo, la capitale du Mozambique, ce grand pays du sud-est de l'Afrique.

Le Sénégal est l'une des cinq équipes à avoir réalisé un sans-faute sur ces premières journées des éliminatoires pour la CAN 2023, avec le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie et le Maroc. Une quatrième victoire en quatre journées permettrait aux tenants du titre sénégalais d'assurer leur qualification pour la prochaine phase finale qui se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Suffisant pour motiver les coéquipiers de Sadio Mané et d'Idrissa Gueye pour ce déplacement au Mozambique ce mardi.

À quelle heure débute le match Mozambique - Sénégal ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2023 entre le Mozambique et le Sénégal sera donné à 18 heures au Stade national de Maputo.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Mozambique - Sénégal ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Mozambique et le Sénégal. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 2, ce mardi après-midi à partir de 18 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match Mozambique - Sénégal ?

Pour suivre cette rencontre entre le Mozambique et le Sénégal sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme myCanal propose la diffusion en ligne de la chaîne beIN Sports qui assure la retransmission de la rencontre.

Quelles compositions probables pour Mozambique - Sénégal ?

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé pourrait être tenté de donner du temps de jeu à des joueurs moins habitués à jouer avec les Lions lors de cette rencontre au Mozambique. Même s'il devrait conserver son habituel 4-3-3 et que Sadio Mané devrait débuter. Le onze de départ probable du Sénégal: A. Gomis - Y. Sabaly, Koulibaly, Ndour, N. Fadiga - P. Sarr, I. Gueye, Lopy - S. Mané, Ndiaye, B. Dia.

DU côté du Mozambique, le sélectionneur Chiquinho Conde est tenté de faire de nombreux changements face au Sénégal après la défaite contre les Lions vendredi (5-1).

Quels sont les pronostics pour la rencontre Mozambique - Sénégal ?

Dans cette rencontre, le Sénégal est évidemment donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Lions oscille entre 1,5 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Mambas noirs se situe juste en-dessous de 6. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.