Chelsea - Lyon : heure, chaîne TV... Les infos du match

Les tenantes du titre sont dos-au-mur après avoir cédé face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions féminine. Si elles ne veulent pas prendre la porte, la victoire ce jeudi 30 mars est impérative.

Lyon, dans le football féminin, est un véritable monument. Avec huit titres de champion d'Europe, le club français figure chaque année comme grandissime favori. Depuis 2010, Lyon n'a manqué qu'à trois reprises les demi-finales de la Ligue des Champions. C'était en 2014, en 2015 et en 2021. Mais les Lyonnaises ont chuté la semaine passée à domicile. Elles ont, le 22 mars dernier, perdu 1 à 0 à domicile. Cette petite désillusion ne les mettent pas dans les meilleures conditions pour ce match retour jeudi 30 mars. Pour survivre dans la compétition, elles devront se démener face aux Blues de Chelsea plus que convaincantes. Les Anglaises ont, en 2023, face aux clubs français, un bilan plus que positif en venant à bout des deux premières équipes du Championnat de France (PSG en phase de poules).

Les championnes ont toutefois du répondant et du caractère. Elles seront à Londres, emmenées par leur star norvégienne Ada Hegerberg qui a effectuée son retour après six mois d'absence. A peine revenue, l'attaquante semble déjà opérationnelle. Samedi dernier, elle s'est illustrée en inscrivant un but lors de la victoire contre Guingamp (6-0). "Ce n'est que le début", a-t-elle annoncé dans une vidéo adressée aux supporters. Sonia Bompastor, l'entraineuse Lyonnaise sait que sa présence sur le terrain pourrait changer la physionomie du match. "On connaît l'importance qu'elle a dans le groupe. C'est une leader. Il est important de l'avoir. Elle est ravie d'avoir pu marquer dès son retour, ça lui donne de la confiance ainsi qu'à nous", a commenté la technicienne avant la rencontre en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Chelsea - Lyon ?

Sur quelle chaîne TV est diffusé Chelsea - Lyon ?

Le deuxième match féminin de ce quart de finale de la Ligue des Champions féminine est à suivre sur le YouTube de DAZN. Le site de sports est accessible avec un abonnement.

Quelle diffusion streaming pour le match Chelsea - Lyon?

La rencontre entre Chelsea et Lyon sera retransmise sur les plateformes streaming de la plateforme payante de DAZN.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Chelsea : 2,59 / Nul : 3,52 / Lyon : 2,33

: Chelsea : 2,59 / Nul : 3,52 / Lyon : 2,33 Bwin : Chelsea : 2,37 / Nul : 3,10 / Lyon : 2,15

: Chelsea : 2,37 / Nul : 3,10 / Lyon : 2,15 NetBet : Chelsea : 2,65 / Nul : 3,40 / Lyon : 2,25

Quelles compositions probables ?

A Chelsea Emma Hayes, devrait procéder à deux changements. L'un sera en défense avec Eriksson qui prendra la place de Bright. Le second sera en attaque avec Flemming qui sortira du onze aux dépens de Cuthbert. A Lyon, la formation sera identique exceptée en attaque ou le ballon d'or 2018, Ada Hegerberg animera les offensives des Gones épaulée par Malard et Cascarino.