Bayern - Dortmund : heure, chaîne TV... Les infos du match

La Bundesliga 2023 se joue peut-être ce samedi 1er avril avec le "Klassiker" entre le Bayern Munich deuxième et le Borussia Dortmund premier.

C'est un baptême du feu pour Thomas Tuchel qui d'entrée de jeu affrontera son ancienne équipe le Borussia Dortmund. Les jaunes et noirs sont premiers de Bundesliga et devancent les Munichois, second à un point. L'enjeu dans ce "Klassiker" est donc le titre de Bundesliga qui se joue vraisemblablement lors de cette rencontre. Même si le club est en tête du Championnat d'Allemagne, gagner ce match restera pour Dortmund un véritable exploit. Le club de la Ruhr ne s'est plus imposé contre le Bayern en Bundesliga depuis le 10 novembre 2018 et à Munich cela remonte au 12 avril 2014.

C'est dire la montagne que doivent gravir les hommes d'Edin Terzic. Le tacticien croate devra de plus se méfier de l'arrivée de Thomas Tuchel, entraineur des bavarois depuis le 24 mars 2023. La venue d'un nouveau coach mobilise toujours les troupes qui veulent se montrer afin de convaincre le technicien en place. Thomas Tuchel a déjà pris des équipes en cours de saison. Il avait transcendé et transformé Chelsea en janvier 2021 qui étaient 9e. Il était parvenu à terminer 3e de Premier League et surtout à gagner la Ligue des Champions au mois de juin.

A quelle heure débute le match Bayern - Dortmund ?

L'Allianz Arena toute entière tremblera durant l'entrée des 22 acteurs à 18h30 qui joueront un match ultime, capital pour le classement général.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bayern - Dortmund ?

Le "Klassiker" allemand entre le Bayern et Dortmund sera diffusé sue beIN Sports avec aux commentaires Jean-Charles Sabattier.

Quelle diffusion streaming pour le match Bayern - Dortmund ?

Pour ne rien manquer au match entre les deux géants d'Allemagne, beIN Sports propose à ses abonnés de suivre la rencontre sur ses plateformes streaming (tablette, téléphone ...).

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Bayern : 1,46 / Nul : 5,10 / Dortmund : 5,55

Unibet : Bayern : 1,44 / Nul : 5,10 / Dortmund : 5,55

Winamax : Bayern : 1,5 / Nul : 5,10 / Dortmund : 5,10

Quelles compositions probables ?

"Certains joueurs sont arrivés assez tard après la trêve internationale. Nous sommes vraiment excités pour demain. J'ai eu le sentiment cette semaine que tout le monde était survolté et voulait montrer ce qu'il savait faire", a commenté Thomas Tuchel tout juste arrivé sur le banc du Bayern Munich. Il n'a pas vraiment détaillé le onze de départ qu'il pourrait aligner. On pourrait retrouver dès le coup d'envoi Sadio Mané ou Kingsley Coman. Dortmund ayant l'obligation de gagner sera sans aucun doute très compétitif.