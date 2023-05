Le secret de la forme de Kylian Mbappé ? Son péché mignon révélé

Que mange Kylian Mbappé pour être aussi rapide et en forme physique ? Le Français a livré quelques indices depuis le début de sa carrière.

Impressionnant sur le terrain, Kylian Mbappé est surtout un athlète complet faisant très attention à sa nutrition. En s'appuyant sur l'exemple Cristiano Ronaldo, l'une de ses idoles, le champion du monde a procédé à quelques changements dans son alimentation en mangeant un maximum de "produits frais et bios". "Quand vous jouez tous les trois jours, bien vous alimenter est une obligation, car il faut être au top. Si vous voulez durer dans ce métier, vous ne pouvez pas vous permettre de faire trop d'écarts et il faut apprendre à mettre certains plaisirs de côté. C'est pourquoi j'ai arrêté de boire des sodas", a-t-il expliqué en 2019 auprès du Parisien.

Mais s'il fait attention à son alimentation, Kylian Mbappé n'en reste pas moins un être humain comme les autres avec ses pêchés mignons. Présent dans un atelier culinaire avec des enfants en 2019 pour la Fondation Good-Planet de Yann Arthus-Bertrand, le champion du monde a avoué son péché mignon... Pour pouvoir jouer au foot quinze ou vingt ans, il faut faire très attention à ce qu'on mange (...) mais moi, mon péché mignon c'est le tiramisu."

Le contre exemple Neymar

A contrario, si Kylian Mbappé fait bien attention à son alimentation, ce n'est pas forcément le cas de son coéquipier brésilien Neymar. En février dernier, après la défaite du PSG à domicile face au Bayern Munich en Ligue des champions, Kylian Mbappé avait souligné l'importance de "bien manger, bien dormir" pour préparer la suite et le match retour, le 8 mars (les Parisiens ont été éliminés NDLR). Si Christophe Galtier avait demandé à l'époque de ne pas faire d'amalgame, le soir même, Neymar avait été pris en photo dans un fast food. "Je lui ai dit ce que je pensais, cette photo qui est sortie, et cela reste entre lui et moi", avait expliqué Christophe Galtier à l'époque.