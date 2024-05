Européennes 2024 : huit têtes de liste débattent ce soir, une explication entre favoris ?

Huit candidats aux européennes sont invités à un débat ce mardi soir. Heure, chaîne, thématiques... tout savoir.

A noter aussi la présence de Léon Deffontaines sur le plateau de LCI ce soir : le candidat du parti communiste est le seul invité dont la liste pointe en-dessous du seuil d'éligibilité des 5% dans les sondages. Le jeune communiste, qui n'avait pas participé au dernier débat, le 5 mai sur LCP, pourra profiter de l'invitation de LCI pour se relancer dans la course et se rappeler au bon souvenir des électeurs.

Et aussi dans la campagne

11:02 - Raphaël Glucksmann juge "inacceptables" les "pressions" contre la Cour pénale internationale Alors que les déclarations du procureur de la CPI concernant un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou provoquent une controverse, Raphaël Glucksmann prend la défense de l'institution. "Les pressions contre la Cour Pénale Internationale sont inacceptables", juge-t-il sur X : "Notre soutien au droit n’est pas à géométrie variable et chacun devrait avoir à répondre des crimes commis. Les ruines succèderont aux ruines et les cadavres aux cadavres si le droit international n’existe pas."

10:35 - Mandat d'arrêt contre Netanyahou et le Hamas : "Enfin !" Salue Manon Aubry "Ça fait très longtemps, depuis les événements du 7 octobre et ceux qui ont suivi, qu'on appelle à une décision de la Cour pénale internationale. J'ai envie de dire : enfin !" A réagi Manon Aubry hier soir sur Franceinfo, après les annonces du procureur de la Cour pénale internationale. La tête de liste de La France insoumise s'est réjouie de la demande d'un mandat d'arrêt "à la fois contre les dirigeants du Hamas, qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité le 7 octobre, et à la fois contre les dirigeants du gouvernement israélien".

10:17 - Le pouvoir d'achat, priorité des électeurs dans ces européennes 57% des Français interrogés par l'Ifop déclarent que le sujet du pouvoir d'achat pèsera dans leur choix de vote aux élections européennes 2024. Le pouvoir d'achat arrive en tête des thématiques citées pour ces élections, devant le système de santé et l'immigration, tous deux cités par 38% des sondés.

10:10 - Bellamy ne soutiendra pas la reconduction de Von der Leyen à la tête de la Commission européenne "Il est clair qu'Ursula von der Leyen ne peut pas rester à la tête de la Commission européenne et que nous ne soutiendrons pas sa reconduction pour un second mandat", déclare François-Xavier Bellamy sur Public Sénat. La tête de liste de LR, qui siège au sein du groupe PPE au Parlement européen, cite un certain nombre de textes sur lesquels son groupe s'est opposé à la Commission européenne, dont l'interdiction des moteurs thermiques, la stratégie "Farm to fork", le texte "restauration de la nature" ou encore les questions migratoires.

09:54 - Mandat d'arrêt contre Netanyahou : "Une honte", estime Marion Maréchal La tête de liste du parti Reconquête réagit au mandat d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et plusieurs chefs du Hamas par la Cour pénale internationale : "Faire un parallèle entre les dirigeants israéliens et le Hamas, qui est une organisation terroriste, islamiste, qui a des ramifications partout et qui menace d'ailleurs y compris la France par des actes terroristes, n'a aucun sens", estime Marion Maréchal sur CNews. "Et moi, je réfute totalement ce qui est insinué à travers cette poursuite, à savoir qu'i y aurait un génocide à Gaza. Je ne crois pas du tout cela. S'il y avait un génocide, il n'y aurait pas d'évacuation des populations, il n'y aurait pas de livraison de matériel humanitaire, il n'y aurait pas d'attaques ciblées pour détruire spécifiquement le Hamas." Pour Marion Maréchal, le soutien officiel de la France à cette décision de la CPI trahit "des calculs électoralistes en pleines européennes" : "Sûrement veulent-ils plaire à une partie de la population, disons-le, musulmane", affirme la candidate.