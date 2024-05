Festival de Cannes 2024 : un film français pour la Palme d'or ?

Chaque année, un film en compétition choque la Croisette et fait parler de lui. Malgré les qualités dérangeantes de Kinds of Kindness, il semblerait que ça soit The Substance qui ait le plus choqué à ce stade de la compétition. A raison, puisqu'il s'agit d'un film d'horreur gore qui ne lésine pas sur l'hémoglobine pour dénoncer l'âgisme et le culte de la beauté. Dans le détail, ce film de la française Coralie Fargeat (Revenge) raconte la création d'un nouveau produit qui permet de générer une autre version de soi, "plus jeune, plus belle, plus parfaite" à condition de partager son temps.

10:06 - Deux films français favoris pour la Palme d'or ?

Impossible de savoir ce qu'ont pensé les membres du jury de Greta Gerwig des films en compétition avant la découverte du palmarès, samedi soir. Mais sur les réseaux sociaux et auprès de la presse, deux films français tirent pour le moment leur épingle du jeu au milieu d'un début de compétition plutôt terne : Emilia Perez de Jacques Audiard et The Substance de Coralie Fargeat. Ces deux longs-métrages singuliers et radicaux (le premier est un drame musical, le second un film d'horreur très gore) ont le plus enthousiasmé la presse depuis le lancement du festival, malgré des avis parfois très divisés (on adore ou on déteste), tandis que d'autres longs-métrages (Bird d'Andrea Arnold et Caught by the tides de Jia Zhangke) ont également séduits. Mais le jury de Greta Gerwig pourrait également se laisser séduire par des propositions assumées. Réponse samedi soir.