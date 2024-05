DIRECT. Roland-Garros 2024 : 16 Français sur les courts, scores et résultats

Suite des qualifications ce mardi 21 mai avec de nombreux français engagés sur tous les courts.

En direct

11:07 - Le premier set pour Droguet face à Marie Dans un match très accroché entre les deux français lors du 2e tour des qualifications, c'est Titouan Droguet qui a remporté la première manche au jeu décisif après quasiment une heure de jeu. 10:54 - Maxime Janvier en forme Le Français est en train de mener un set à zéro face à l'Australien James Duckworth, tête de série numéro 3 de ces qualifications. 6-3 dans le premier set 10:45 - C'est déjà terminé pour Paire et Pouille Les deux anciens Benoit Paire et Lucas Pouille ont été éliminés dès le premier tour des qualifications de ce Roland-Garros 2024. Pour le premier nommé, l'élimination a été assez sèche avec seulement 53 minutes sur le court face au Slovaque Jozef Kovalik (6-1, 6-4). Lucas Pouille a lui été sorti en deux sets (6-3, 7-5) face au Serbe Hamad Medjedovic. 10:42 - Schwartzmann déroule Pour son dernier Roland-Garros, l'Argentin déroule son jeu sur le court Suzanne Lenglen, ouvert au public pour les qualifications. 6-2 dans la première manche. 10:20 - C'est parti pour Jules Marie Les matchs ont débuté à Roland-Garros avec notamment la rencontre de Jules Marie ou encore de l'Argentin Diego Schwartzman. 10:15 - Le programme des Françaises Les Françaises seront aussi à l'honneur toute la journée, voici le programme : Margaux Rouvroy - Lina Gjorcheska (MCD) en quatrième rotation sur le court Suzanne-Lenglen

Eva Lys (ALL) - Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah en troisième rotation sur le court n° 14

Andreea Mitu (ROU) - Léolia Jeanjean à partir de 10 h sur le court n° 7

Ya-yi Yang (TAI) - Alice Tubello à partir de 10 h sur le court n° 6 10:00 - Le programme des Français Deuxième jour des qualifications ce mardi 21 mai avec de nombreux français engagés sur les courts. Alexis Galarneau (CAN) - Quentin Halys en troisième rotation après 10 h sur le court Suzanne-Lenglen

Jules Marie - Titouan Droguet à partir de 10 h sur le court n° 14

Grégoire Barrère - Théo Papamalamis en deuxième rotation après 10 h sur le court n° 14

Dmitry Popko (KZH) - Valentin Royer en quatrième rotation sur le court n° 14

Hugo Grenier - Tristan Boyer (É-U) en deuxième rotation sur le court n° 6

Jaime Faria (POR) - Clément Tabur en cinquième rotation sur le court n° 6

Zizou Bergs (BEL) - Clément Chidekh en deuxième rotation sur le court n° 7

Kyrian Jacquet - Mohamed Aziz Dougaz (TUN) en quatrième rotation sur le court n° 7

Thomas Faurel - Zdenek Kolar (TCH) en cinquième rotation sur le court n° 7

Yasutaka Uchiyama - Mathys Erhard à partir de 10 h sur le court n° 9

James Duckworth (AUS) - Maxime Janvier à partir de 10 h sur le court n° 13

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.