Toulouse - PSG : les Parisiens encore tenus en échec malgré le retour gagnant de Mbappé, le résumé

23:15 - Le résumé du match

Le PSG a encore été tenu en échec malgré le retour gagnant de Kylian Mbappé (1-1). La première période ressemble à celle de Paris face à Lorient la semaine passée. Les Parisiens ont le ballon mais n'arrivent pas à en faire bonne usage sauf sur quelques fulgurances. Mais le gardien toulousain, Guillaume Restes, est en confiance dans ce début de saison et le montre sur les quelques tentatives de Gonçalo Ramos. Il faut attendre la deuxième période pour assister à de réelles accélérations et cela coïncide avec l'entrée de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le premier faisait son grand retour après un été agité alors que le second disputait ses premières minutes sous le maillot parisien. L'ancien Monégasque se met très vite en action et obtient un pénalty qu'il s'occupera de transformer (62e). Les hommes de Luis Enrique semblent alors en maîtrise et Ousmane Dembélé n'est pas loin de faire le break mais l'ancien Barcelonais glisse au moment de conclure son joli slalom (74e). Les Violets vont ensuite bénéficié d'un coup de pouce du destin en obtenant un pénalty heureux car Hakimi marche malencontreusement sur le talon d'Aboukhlal qui en perd sa chaussure. Le Marocain se charge lui-même de la fintion et prend à contrepied Gianluigi Donnarumma (87e). Ce sera le dernier but de cette rencontre qui aura été animée surtout en deuxième période. Les hommes de Luis Enrique attend toujours une première victoire cette saison.