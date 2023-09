Pourquoi certains matchs de Ligue des Champions ne seront pas retransmis en France ?

Six matchs de poule de Ligue des Champions ne seront diffusés par aucune chaîne de télévision en France cette année. Explications.

La chaîne TV beIN Sports ne pourra pas diffuser tous les matchs de Ligue des Champions cette saison : six matchs de poule seront pas retransmis en France cette année, dont deux de Manchester City ou encore deux du RB Leipzig. Pourtant, la chaîne qatarie a bien acquis les droits de tous les matchs de la compétition, à l'exception des deux affiches diffusées par Canal+ et RMC Sport. Ce sont en fait les six matchs de la phase de groupe des Young Boys de Berne qui ne seront pas à diffusés en France : deux face aux Citizens, deux face à Leipzig et deux face à l'Etoile Rouge de Belgrade. En cause, un sponsor controversé : "Plus 500", acteur dans le domaine du trading, est le sponsor maillot du club Suisse. "La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) considère que c'est une publicité illicite, interdite, pour un produit financier à risque", explique à Ouest France la secrétaire générale de beIN Media Group, Caroline Guenneteau.

L'Atalanta et l'Atlético Madrid concernés

Ce n'est pas la première fois que beIN Sports se retrouve dans une situation délicate. Au début de l'année 2023, la chaîne avait déjà été privée de la diffusion des matchs de l'Atalanta en Serie A, car les Bergamasques avaient le même sponsor. Le problème est réglé puisque le club italien a changé de partenaire cet été. Pour comprendre l'origine de cette sanction, il faut remonter à la finale de la Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid en 2018. À l'époque, le club madrilène arborait les couleurs de l'entreprise de trading en question. Le groupe M6 et beIN Sports, co-diffuseurs de la rencontre, avaient été visés par une plainte qui a mené à une injonction. La chaîne beIn Sports a fait appel depuis, jugeant la sanction injuste. "C'est un championnat qui se déroule à l'étranger, sur lequel on n'a aucun contrôle. La sanction est un peu dure", estime Caroline Guenneteau.

Une sanction illogique ?

Cette interdiction ne concerne que les groupes M6 et beIn Sports, puisque ce sont les seuls visés par la plainte puis l'injonction. Cela signifie que si les droits des matchs des Young Boys de Berne avaient été acquis par une autre chaîne, celle-ci aurait eu le droit de retransmettre le match. Cela aurait pu être le cas si les Suisses étaient tombés dans la poule du PSG par exemple, Canal + et RMC Sport retransmettant ces matchs car ils possèdent les deux premiers choix de rencontres pour chaque journée. Caroline Guenneteau explique : "Ça devrait toucher tous les diffuseurs. Sinon, on pourrait prévoir une exception pour les championnats qui se déroulent à l'étranger. On va essayer de travailler ensemble". En attendant, les téléspectateurs français seront notamment privés de deux matchs des vainqueurs sortants de la Ligue des Champions.