Séville - Lens : chaîne, heure... Les infos de l'entrée en lice des Lensois en Ligue des Champions

SÉVILLE - LENS. Les Sang et Or font leur entrée en lice dans cette Ligue des Champions où il se déplacent en Espagne pour affronter le FC Séville. Heure, diffusion TV, compos probables... Découvrez toutes les informations sur cette affiche européenne.

Ce mercredi soir, le Racing Club de Lens a rendez-vous pour écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Les Lensois participent pour la troisième fois de leur histoire à la Ligue des Champions après les saisons 1998/1999 et 2002/2003. Ce soir, Jonathan Gradit et ses coéquipiers se déplacent en Espagne pour affronter une équipe qui a l'habitude des joutes en Europe : le FC Séville. Privé de Jimmy Cabot, David Costa et Wuilker Farinez, Franck Haise va pouvoir lancer sa saison aujourd'hui après un début d'exercice compliqué en Ligue 1 (1 point et dernier du championnat). Pour cette rencontre en Andalousie, l'entraîneur du RC Lens est confiant : "Si on est à 100 % collectivement et individuellement, comme l'équipe l'a déjà fait, et pas que sur un match ou deux, on est vraiment en mesure de poser des problèmes aux équipes de notre groupe, j'en suis certain. Ce qui compte, c'est d'être authentique. Il ne faut pas jouer avec la peur. Je leur dis depuis 3 ans et demi. Il faut jouer avec confiance parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans nos contenus."

Du côté sévillan, la situation n'est pas tellement différente des Lensois avec une 17e place en Liga. Mais la signature de Sergio Ramos au dernier mercato apporte une nouvelle stabilité défensive qui a permis au Andalous de ne pas encaisser de but pour la première fois de la saison le week-end dernier. Alors que l'entraîneur José Luis Mendilibar est pointé du doigt après les mauvais résultats en ce début de saison, l'entraîneur espagnol a rendu hommage au groupe lensois et au travail de Franck Haise en conférence de presse : "Lens a perdu quelques bons joueurs partis dans d'autres championnats. Il est également vrai qu'ils ont mal commencé, avec un seul match nul sur les cinq matchs joués. Ils ne sont pas encore au niveau de la saison dernière. Ils ont un entraîneur (Franck Haise) depuis cinq ans et je ne pense pas qu'il soit nerveux par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il a un style de jeu très clair qui pour une raison ou une autre, ne donne pas de résultats cette saison mais je suis persuadé qu'il ne va pas changer et qu'il va continuer à appliquer son idée."

À quelle heure débute Séville - Lens ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des Champions opposant le FC Séville à Lens est prévu mercredi 20 septembre à 21h00 au stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville (Espagne). L'Allemand Tobias Stieler sera l'arbitre du match.

Sur quelle chaîne regarder Séville - Lens ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+ et RMC Sport 1 diffuseront la rencontre entre le FC Séville et le RC Lens.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Champions League entre Séville et Lens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du FC Séville et du RC Lens ?

Séville : Dmitrovic (G) – Pedrosa, Bade, S. Ramos, Navas – Sow, Rakitic – Ocampos, Torres, Lukebakio – En-Nesyri.

Lens : Samba (G) – Medina, Danso, Gradit – Machado, Thomasson, Abdul Samed, Frankowski – Fulgini, Sotoca – Wahi.

Quels sont les pronostics de Séville - Lens ?