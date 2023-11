Reims - PSG : Paris nouveau leader de Ligue 1 après les performances XXL de Mbappé et Donnarumma, le résumé

Le PSG a soigné sa sortie à Reims ce samedi 11 novembre en s'imposant largement (3-0). Les hommes de Luis Enrique ont été portés par le triplé de Kylian Mbappé et l'imperméabilité de l'impressionnant Gianluigi Donnarumma. Au classement, Paris est le nouveau leader de Ligue 1.

En direct

19:10 - Le résumé du match Le PSG s'en sort à Reims et passe en tête de Ligue 1 (3-0). Kylian Mbappé se met très vite en action et donne l'avantage à son équipe sur une reprise magnifique. Ousmane Dembélé est le passeur décisif (3e). Mais après ce but, Paris va se faire rattraper par le très gros pressing des Rémois qui pensent égaliser dans la foulée par l'intermédiaire d'Ito (7e). Le mouvement collectif est magnifique mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour annuler le but du Japonais. C'est ensuite le début du festival de Donnarumma qui sauve son équipe à trois reprises. À la pause, les Rémois ont tiré douze fois et ont cadré trois tentatives toutes repoussées de fort belle manière par le mur italien. Luis Enrique fait un changement à la pause. Vitinha remplace Ramos et consolide son entre-jeu. Coaching payant pour le technicien espagnol car son équipe souffre moins et va faire le break juste avant l'heure de jeu grâce à Monsieur but Kylian Mbappé (58e). Le buteur français inscrit son doublé sur un modèle de contre et un cadeau de Carlos Soler. Après quelques arrêts de plus de Donnarumma, Kylian Mbappé va même inscrire un triplé sur un nouveau contre parfaitement mené (82e). Quelques minutes après, l'ancien Monégasque est encore à la baguette mais sera privé de quadruplé car la barre de Yehvann Diouf sauve le Stade de Reims. Au classement, le PSG passe devant Nice en tête de la Ligue 1 et passera la trêve internationale au chaud tout en haut du classement du Championnat de France.



19:00 - Les premiers mots de Mbappé Après ce Reims - PSG, Kylian Mbappé s'est arrêté au micro de PrimeVideo pour livrer ses premières impressions : "On voulait gagner pour prendre la tête du Championnat. Ça fait du bien de marquer un triplé mais le plus important c'est d'avoir de bonnes sensations sur le terrain."

18:55 - "Ils ont un très bon gardien", souffle Daramy L'avant-centre rémois a évoqué très rapidement la performance de Gianluigi Donnarumma dans ce Reims - PSG : "On a fait un bon début malgré le but encaissé. On a pris le ballon, on a joué mais on n'a pas réussi à marquer. Ils ont un très bon gardien. Il est si grand et très bon sur sa ligne."

18:52 - Le PSG s'impose et passe premier ! C'est fini ! Ce Reims - PSG se termine sur un score sans appel. Paris s'impose 3-0 sur la pelouse de Reims grâce à un triplé de Kylian Mbappé et aux nombreux arrêts de Gianluigi Donnarumma. Au classement, les hommes de Luis Enrique passent devant Nice.

18:48 - Trois minutes de temps additionnel (90') Le temps additionnel de ce Reims - PSG est connu: il y aura trois minutes de plus au minimum.

18:44 - La barre pour Mbappé (85') Le buteur qu'est Kylian Mbappé n'est pas rassasié avec un triplé et continue de tenter. Après avoir été mis en échec par Diouf, c'est la barre qui repousse la frappe puissante de l'international français dans ce Reims - PSG.

18:42 - Diouf empêche Mbappé de marquer un quadruplé (84') Le portier rémois sauve son équipe alors que Kylian Mbappé avait, dans un premier temps, éliminer Yehvann Diouf qui ne s'est pas démobilisé pour intervenir.

18:40 - Le triplé de Mbappé (82') Paris ajoute un troisième but dans ce Reims - PSG grâce à Kylian Mbappé qui est servi idéalement par Bradley Barcola. Les Parisiens sont sans pitié en contre.

18:39 - Carlos Soler sort (81') Auteur d'une deuxième passe décisive dans ce Reims - PSG, Carlos Soler est remplacé par Lucas Hernandez.

18:35 - Ndour fait son entrée (77') Nouveau changement pour les Parisiens dans ce Reims - PSG avec l'entrée de Cher Ndour à la place de Kang-in Lee.

18:33 - Ito ne trouve pas de partenaire (75') Khadra fait une grosse différence au milieu de terrain et décale Ito qui ne trouve pas de coéquipier sur un centre plongeant. Les Rémois sont toujours muets dans ce Reims - PSG.

18:31 - Du changement pour Paris (73') Ousmane Dembélé cède sa place après avoir délivré une passe décisive dans ce Reims - PSG. Bradley Barcola le remplace pour les 20 dernières minutes de cette rencontre.

18:29 - Donnarumma est infranchissable ! (71') Quel arrêt sensationnel de Gianluigi Donnarumma qui réalise un Reims - PSG stratosphérique. Sur une reprise à bout portant de Munetsi, le gardien parisien sort le ballon. Incroyable !

18:28 - Un double changement pour Reims (70') Will Still veut relancer la machine dans ce Reims - PSG et procède à deux changements. Khadra et Diakité rentrent en jeu et remplacent Foket et Richardson.

18:25 - Dembélé et Mbappé combinent, Diouf doit faire l'arrêt (67') Quelle combinaison entre les deux internationaux français. Le ballon levé par Ousmane Dembélé est repris de volée par Kylian Mbappé mais Diouf empêche l'ancien Monégasque d'inscrire un triplé dans ce Reims - PSG.

18:23 - Reims a pris un coup sur la tête (65') Ce deuxième but parisien dans ce Reims - PSG semble avoir fait mal aux hommes de Will Still qui n'arrivent plus à engager le même pressing qu'ils faisaient en première période. Les Parisiens gèrent leur avantage.

18:21 - Ça passe au-dessus pour Vitinha (63') Le milieu portugais revient sur son pied droit et enroule un ballon qui passe au-dessus des cages de Yehvann Diouf.

18:19 - Le sauvetage de Marquinhos (60') Les Rémois sont très mal payés dans ce Reims - PSG. Munetsi était tout proche de concrétiser une passe lumineuse de Daramy mais le capitaine parisien pousse le ballon du bout du pied et sauve son équipe.

18:17 - Le doublé pour Mbappé ! (58') Superbe contre des Parisiens qui crucifient des Rémois qui se sont un peu trop exposés. Ousmane Dembélé lance Carlos Soler qui trouve ensuite Mbappé au centre qui s'était démarqué.

18:15 - Ousmane Dembélé enroule (57') L'ancien Rennais décide d'entreprendre une percée individuelle qui se termine par une frappe enroulée qui n'atrrappe pas le cadre de Diouf.

18:13 - L'arrêt de Donnarumma (56') Le portier italien est sur la lancée de sa superbe première période et repousse sur sa ligne un coup de tête puissant. Paris continue de très bien s'en sortir dans ce Reims - PSG.

18:10 - Mbappé a trop poussé (52') Hormis son but dans ce Reims - PSG, l'attaquant parisien peine à déborder Agbadou qui fait preuve d'une rigueur sans faille.

18:09 - Abdelhamid est averti (51') Avertissement logique pour le capitaine rémois dans ce Reims - PSG après un accrochage de maillot sur Warren Zaïre-Emery qui avait fait la différence sur son contrôle.

18:06 - Ito félicité (48') Le banc rémois harangue le Japonais à presser Nordi Mukiele. Junya Ito s'exécute et cela plaît à son staff.