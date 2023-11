Barrages de l'Euro 2024 : les affiches déjà connues !

Les tickets pour les barrages de l'Euro 2024 sont attribués en fonction du classement de la Ligue des Nations. On connaît déjà plusieurs affiches de ces barrages un peu particuliers. Explications.

Ce soir, les derniers matches des éliminatoires détermineront qui de la Croatie ou du Pays de Galles décrochera la dernière place directe pour l'Euro 2024. L'autre équipe devra passer par les barrages. On connaît déjà tous les autres participants à ces barrages, qui se dérouleront en mars et distribueront les trois tickets restants pour l'Euro en Allemagne. Ces billets pour les barrages n'ont pas été distribués en fonction des classements des éliminatoires, mais de ceux de la Ligue des Nations 2022-2023.

12 équipes participent donc à ces barrages : ce sont les 4 nations ayant obtenu les meilleurs résultats dans chacune des trois "divisions" (A, B, C) de la Ligue des Nations qui se disputeront ces précieux sésames. Le format des barrages se fera en trois "voies" distinctes, correspondant à ces divisions de la Ligue des Nations : chacune avec deux demi-finales et une finale, dont le vainqueur sera qualifié pour l'Euro 2024. Dans chaque voie, les demi-finales sont déterminées par le classement général de l'UEFA Nations League : le 1er reçoit le 4e, et le 2e reçoit le 3e.

Classement général de la Ligue des Nations 2022-2023 © UEFA/L'Internaute

Les équipes surlignées en vert sont directement qualifiées pour l'Euro 2024. Celles surlignées en jaune joueront les barrages. Les autres nations sont éliminées. Il n'y a que deux équipes de la Ligue A non qualifiées directement pour l'Euro : la Pologne et la Croatie ou le Pays de Galles. Les deux places restantes dans la voie A ont donc été attribuées à une cinquième équipe de la Ligue B, et la meilleure équipe de la Ligue D (l'Estonie), qui n'a pas de voie de barrages, étant la plus faible ligue.

La liste des matches de barrages de l'Euro 2024

Voie A :

La voie de la Ligue A est constituée des deux équipes de la Ligue A non qualifiées directement (la Pologne et la Croatie ou le Pays de Galles), de l'Estonie (meilleur vainqueur de groupe de la Ligue D), et de l'un des deuxièmes de la Ligue B tiré au sort (Finlande, Ukraine ou Islande).

Pologne/Croatie - Estonie

Pays de Galles/Pologne - Finlande/Ukraine/Islande

La Croatie étant devant la Pologne au classement de la Ligue des Nations, et le Pays de Galles derrière, ces demi-finales seront différentes selon l'équipe qui se qualifie directement.

Voie B :

La voie de la Ligue B est constituée de deux vainqueurs de groupes de Ligue des Nations B (Israël et la Bosnie-Herzégovine) et de deux des trois deuxièmes non-qualifiés de la Ligue B selon un tirage au sort (Finlande, Ukraine, Islande).

Israël - Ukraine/Islande

Bosnie-Herzégovine - Finlande/Ukraine

Voie C :

La voie de la Ligue C est constituée de trois vainqueurs de groupe en Ligue des Nations C (Géorgie, Grèce et Kazakhstan) et du meilleur deuxième : le Luxembourg. On connaît déjà avec certitude les demi-finales de barrages de la voie C.

Géorgie - Luxembourg

Grèce - Kazakhstan

Les demi-finales se dérouleront le 21 mars 2024. Les finales auront lieu à peine cinq jours plus tard, le 26 mars 2024.