Real Madrid - Naples : la première place validée pour les Merengue ? Diffusion, pronos... Les infos du choc

Choc du Groupe C où le Real Madrid reçoit Naples au stade Santiago Bernabeu dans cette cinquième journée de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Heure, pronos, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Tous les amateurs du ballon rond auront les yeux tournés vers le Stade Santiago Bernabeu ce mercredi soir ! Dans la capitale espagnole, le Real Madrid reçoit Naples lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. S'ils sont déjà qualifiés, les Merengue ont l'occasion de valider la première place du Groupe C en cas de victoire ou match nul face aux Partenopei. Pour cette rencontre, le "Master" Carlo Ancelotti sera privé de nombreux joueurs : Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois, Arda Guler, Eder Militao, Aurélien Tchouaméni, Vinicius, Kepa et Luka Modric. Pour palier aux forfaits, l'entraîneur merengue a notamment appelé Théo Zidane. En conférence de presse, l'Italien a tenu à rassurer ses joueurs présents : "Pour moi, c'est un manque de respect pour les joueurs qui vont jouer demain d'évoquer longuement les blessés. Ils apportent énormément plus que certains auraient imaginé. Ils sont capables d'être au niveau dans ce contexte et il faut le respecter." Il en a profité pour louer les qualités des adversaires napolitains : "Le match aller était très équilibré et ça ne sera pas différent demain. Les attaquants de Naples sont très forts et nous devons y faire attention."

Du côté du champion d'Italie en titre, le début de saison est compliqué où l'entraîneur Rudi Garcia a été limogé pour laisser place à Walter Mazzarri. Pour ses débuts le week-end dernier, l'entraîneur italien s'est imposé à Bergame face à l'Atalanta. À Madrid, les Partenopei peuvent valider leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en cas de victoire en Espagne. En conférence de presse, le technicien est revenu sur la rencontre compliquée qui attend ses joueurs : "Depuis des années, le Napoli a choisi le beau jeu. C'était un plaisir de regarder cette équipe jouer, c'était une fierté européenne, pas uniquement italienne; Il faut aider les garçons à retrouver ces conditions. On a revu ce Naples à Bergame, surtout en première mi-temps. Ce sera évidemment difficile contre le Real Madrid mais on va essayer." Il en profité pour rendre hommage à son compatriote sur le banc du club merengue : "Je crois que c'est celui qui a le plus gagné de l'histoire, ça suppose qu'il est le meilleur et le plus chanceux parce que quand tu gagnes, tu as la chance de trouver des personnes dans les clubs qui te permettent de travailler de la meilleure manière."

À quelle heure débute Real Madrid - Naples ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Naples est prévu mercredi 29 novembre à 21h00 au Stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). François Letexier (France) sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Naples ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, BeIn Sports 1 diffusera la rencontre entre le Real Madrid et Naples.

Si vous souhaitez regarder l'affiche de gala dans le Groupe C de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Naples sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Naples ?

Real Madrid : Lunin (G) - Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal - Kroos, Valverde, Bellingham - Rodrygo, Joselu, B.Diaz.

Naples : Meret (G) - J.Jesus, Natan, Rrahmani, Di Lorenzo - Zielinski, Lobotka, Z.Anguissa - Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

Quels sont les pronostics de Real Madrid - Naples ?