OM - Ajax Amsterdam : une qualification à assurer ! Heure, chaîne TV... Les infos du match

Après deux nuls consécutifs, l'Olympique de Marseille retrouve l'Europa League avec la réception de l'Ajax Amsterdam. Une victoire contre les Néerlandais et l'OM serait assuré d'un printemps européen. Suivez la rencontre en direct et commentée, dès 21h sur linternaute.com.

La saison de l'Olympique de Marseille ressemble à une rivière tumultueuse où tantôt les eaux s'agitent au point de déborder avant de redevenir plus calmes, trop calmes. Après le départ de Marcelino dans un contexte quasi insurrectionnel, le club marseillais pensait avoir retrouvé le chemin de la sérénité avec l'arrivée du bouillonnant Gennaro Gattuso et l'apaisement avec les supporters. Les remous ont cessé, il est vrai, mais l'équipe, elle, ne s'est pas réveillée et c'est bien ce qui inquiète au moment de recevoir l'Ajax Amsterdam en Europa League.

Gattuso change de ton

L'inquiétude est née de l'enchaînement de prestations au mieux passable d'un effectif qui se cherche une identité et reste sur notamment quatre matchs en Ligue 1 sans victoire et à peine un but marqué, le week-end dernier à Strasbourg (1-1. Justement, ce déplacement à Strasbourg a fini de consommer le crédit des joueurs aux yeux de leur entraîneur. Après la rencontre, le champion du monde 2006 a laissé éclater sa colère face à l'indigence de la seconde période des siens.

Après s'être montré patient et protecteur, l'ancien Milanais tente autre chose pour secouer son groupe et le révéler. "J'essaye de rentrer dans leur tête, pour réussir à montrer le même visage pendant 90 minutes. Tant qu'on ne trouvera pas cette continuité dans le jeu, la pression va monter. C'est un club avec une histoire, avec beaucoup de pression, tout le monde le sait avant de signer ici, joueurs et entraîneur. Contre Strasbourg, en deuxième mi-temps, on aurait pu prendre 3 ou 4 buts, ils nous ont mangé. C'est ça qui me préoccupe le plus", confiait-il en conférence de presse à la veille de recevoir l'Ajax Amsterdam.

En parlant ainsi, Gattuso espère créer un électrochoc et responsabiliser ses joueurs, à commencer par des cadres trop en retrait par rapport à ce qu'ils devraient apporter. "Je ne pense pas qu'on manque de caractère ni de leader", tempère néanmoins Pau Lopez, faisant référence à Gigot, Kondogbia, Aubameyang notamment. Un dans chaque ligne et sur lesquels les autres joueurs devraient pouvoir s'appuyer quand le match ne tourne pas dans le bon sens. Au-delà du caractère, Marseille ne sait toujours pas comment évoluer notamment offensivement, un secteur totalement bouleversé cet été et où l'alchimie tarde à émerger entre Aubameyang, Sarr, Correa et Ndiaye, sans oublier Vitinha arrivé l'hiver précédent.

L'Ajax revigorée

Si l'OM tâtonne encore, cela ne semble plus être le cas de l'Ajax Amsterdam. Autrice d'un début de saison affligeant sous la houlette de Maurice Steijn, l'institution amstellodamoise a fait sa mue après avoir touché le fond et s'être fait écarteler par le PSV Eindhoven (2-5), il y a tout juste un mois. L'entraîneur, arrivé du Sparta Rotterdam l'été dernier, a été remercié, concédant n'avoir pas réussi à connecter avec le club, et John van't Schip a débarqué pour écoper le navire qui donnait de la gîte. L'ancien milieu de l'Ajax, qui avait déjà assuré un intérim sur le banc du club en 2009, a remis de l'ordre, dégageant une équipe claire tout en lui insufflant une autre mentalité. "On a beaucoup amélioré notre jeu et le 5-0 de samedi va nous aider. On est plus compact", estime le technicien dont l'équipe a marqué à 13 reprises lors de ses cinq derniers matchs. Fort de cette dynamique, van't Schip n'a fait aucun doute sur les intentions néerlandaises au Vélodrome : gagner et valider les progrès observés.

Une menace bien identifiée par Gattuso qui confirme que l'adversaire du soir n'a plus rien à voir avec celui rencontré fin septembre (nul 3-3 à Amsterdam). "Depuis leur changement d'entraîneur (John van't Schip a succédé, le 30 octobre, à Maurice Steijn dont il était l'adjoint, ndlr), leur jeu a changé. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de mouvement. Contre l'Ajax, Brighton n'a eu que 47% de possession alors qu'ils sont normalement au-dessus de 60%. Je pense que ça montre la nouvelle façon de jouer de l'Ajax, et ce sera un match contre qui il sera très difficile de jouer", analyse l'Italien.

Un nouveau défi pour ces Marseillais, privés de leur régulateur Valentin Rongier. "Il faut être plus exigeant entre nous. Ce n'est pas suffisant ce qu'on fait jusqu'ici", exhorte Pau Lopez, repris en chœur par son entraîneur. "On a l'opportunité de montrer autre chose." Or au Vélodrome, cette saison, l'OM a rarement déçu et surtout jamais perdu.

La rencontre de la 5ème journée d'Europe League entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam aura lieu à partir de 21h, du côté du stade Vélodrome, à Marseille.

La rencontre de la 5ème journée d'Europe League entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam sera retransmis en direct sur M6 et Canal+Foot.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille de Samuel Gigot et l'Ajax Amsterdam de Steven Bergwijn sera accessible en streaming sur la plateforme 6Play et CanalPlay.

Betclic : Olympique de Marseille : 1,58 / Nul : 4,18 / Ajax Amsterdam : 4,80

Parions Sport : Olympique de Marseille : 1,57 / Nul : 4,20 / Ajax Amsterdam : 4,90

Winamax : Olympique de Marseille : 1,60 / Nul : 4,10 / Ajax Amsterdam : 4,80

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Murillo – Kondogbia, Veretout – Sarra, Harit, Correa – Aubameyang.

Ajax Amsterdam : Ramaj – Gaaei, Rensch, Hato, Martha – Tahirovi, Taylor – Berghuis, Hlynsson, Bergwijn (cap.) – Akpom.