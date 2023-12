Le Havre - PSG : Paris s'impose en infériorité numérique et consolide sa première place, le résumé du match

15:10 - Le résumé du match

Paris consolide sa première place de la Ligue 1 en s'imposant à 10 contre 11 face au Havre (2-0). Le début de rencontre est catastrophique pour Paris. Fabian Ruiz sort sur blessure et Donnarumma commet une énorme erreur dans sa sortie et est exclu après seulement 10 minutes de jeu. Paradoxalement, c'est à ce moment là que le PSG va prendre les choses en main. Mbappé se procure déjà une première grosse occasion après un bon service de Dembélé. Desmas repousse la frappe du Français (20e) mais quelques minutes plus tard, les deux petits diables de Paris recommencent. L'ancien Barcelonais trouve Mbappé aux abords de la surface qui crucifie Desmas avec l'aide du poteau (23e). Le meilleur buteur de Ligue 1 était même proche du doublé ensuite mais son deuxième but a été refusé pour hors-jeu (32e). La seule occasion havraise interviendra peu de temps avant la pause mais Casimir loupe le cadre dans un face à face avec le remplaçant de Donnarumma, Arnau Tenas (42e). En deuxième période, les Normands reviennent avec de meilleures intentions. Tenas doit enfin s'employer sur une frappe de Kechta (51e). Si Le Havre a le ballon dans ce deuxième acte, l'équipe de Luka Elsner s'expose et laisse parfois la foudre Dembélé s'exprimer comme sur cette frappe à l'heure de jeu qui effleure le poteau de Desmas (60e). La dernière demi-heure est copieusement dominée par les Normands mais Tenas va se mettre en lumière à plusieurs reprises. Et quand c'est pas le gardien, c'est Danilo qui se mue en sauveur du club parisien comme sur cet enroulé d'Alioui repoussé de la tête par le Portugais (80e). C'est un autre Portugais qui va finalement assurer le succès parisien. Vitinha prend sa chance depuis l'extérieur de la surface et trompe Desmas avec l'aide de Lloris (88e). Le PSG prend donc quatre points d'avance sur son dauphin niçois à l'issue de cette 14e journée de Ligue 1.