PSG - Nantes : chaîne, compos, pronostics... Les infos du match de la 15e journée de Ligue 1

Le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi 9 décembre à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 juste avant de jouer un match décisif lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Le PSG peut frapper fort à l'occasion de cette 15e journée de Ligue 1 en remportant un huitième succès de rang en Championnat. Les hommes de Luis Enrique ont entamé ce nouveau week-end dans l'élite avec quatre points d'avance sur l'OGC Nice et pourraient accroître provisoirement cet avantage en cas de succès ce samedi. Cette rencontre résonne aussi comme la répétition générale du match couperet en Ligue des champions ce mercredi à Dortmund. "Nantes a un nouvel entraîneur, qui n'a dirigé qu'un seul match. Contre nous, les équipes ont l'habitude de changer donc le scénario de demain sera plus ouvert, mais on ne sait pas comment ils vont se comporter", a déclaré le technicien espagnol du PSG.

Comme l'a dit Luis Enrique, Nantes a changé d'entraineur. Jocelyn Gourvennec a dirigé son premier match la semaine passée face au dauphin du PSG, l'OGC Nice, et ça s'est très bien passé. Les Canaris se sont imposés (1-0) et ont mis un terme à quatre matches sans le moindre succès. "C'est costaud. Ils sont en tête du Championnat de manière logique, ils se sont redonné un peu d'air, on les a un peu aidés aussi en battant Nice. Ils ont aussi le match de Dortmund qui va un peu leur trotter dans la tête, forcément. Je m'attends à jouer une équipe très forte", a détaillé le nouveau coach des Canaris.

A quelle heure débute le match PSG - Nantes ?

Le match PSG - Nantes débutera à 21h ce samedi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris et compte pour la 15e journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Nantes ?

Canal+Sport et Canal+Sport 360 retransmettront ce PSG - Nantes. Jérôme Brisard sera l'arbitre de cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Nantes ?

La seule diffusion streaming pour suivre ce PSG - Nantes sera sur la plateforme numérique de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour PSG - Nantes ?

Luis Enrique a eu deux bonnes nouvelles avant la réception de Nantes ce samedi. En effet, Zaïre-Emery et Marquinhos sont de retour et sont disponibles pour cette rencontre. Malgré tout, ils ne devraient pas débuter. Tenas devrait suppléer Donnarumma qui est suspendu. Le XI probable des Parisiens : Tenas - Hakimi, Skriniar, L. Hernandez, Mukiele - Vitinha, Ugarte, Lee Kang-In - Dembélé, Asensio, Mbappé.

En face, Jocelyn Gourvennec ne pourra pas compter sur Ganago et Merlin toujours blessés. Le technicien breton pourrait donc s'appuyer sur le même onze de départ qui a battu Nice la semaine passée. La compo probable du FC Nantes : Lafont - Coco, Comert, Castelletto, Duverne - Augusto, Moutoussamy - Mollet, Sissoko, Simon - Mohamed.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Nantes ?

Sur les sites de paris sportifs, le PSG est la favori de ce duel face à Nantes. Paris est à 1,22 sur Betclic, le nul est à 6,75 et la victoire nantaise est à 11,50. Les Parisiens sont à 1,20 sur Unibet, le nul est à 7,50 et la victoire des Canaris est à 12,20.