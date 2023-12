PSG - Nantes : Paris a lutté mais Paris s'en sort avant Dortmund... Le résumé du match

Le PSG s'est difficilement défait du FC Nantes ce samedi 9 décembre à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 (2-1). Paris prépare le rendez-vous tant attendu face à Dortmund ce mercredi par un succès.

En direct

23:10 - Le résumé du match Paris prépare difficilement son rendez-vous face à Dortmund en s'imposant face à Nantes (2-1). La rencontre démarre très fort avec une énorme occasion pour Mbappé. Le meilleur buteur du Championnat bute sur Alban Lafont dès la 18e seconde de jeu. Après cette occasion, la rencontre tombe dans un faux rythme terrible. Seul Florent Mollet se crée une autre opportunité dans ce premier acte avec une frappe sous la barre de Tenas qui réalise un bel arrêt (15e). Il faudra ensuite attendre la 41e minute pour que le Parc des Princes puisse chavirer. Bradley Barcola combine avec Vitinha et finit par trouver la faille. Au retour des vestiaires, Paris se fait surprendre sur un coup de pied arrêté. Florent Mollet trouve Mostafa Mohamed au premier poteau sur corner. L'Égyptien arrive lancé et punit Arnau Tenas et le PSG. Ce but semble mettre un coup sur la tête aux Parisiens qui vont continuer de buter sur la défense solide et rigoureuse des Nantais. Néanmoins un coup de billard va redonner l'avantage aux Parisiens à la 83e minute. Lucas Hernandez est trouvé au second poteau sur un coup-franc mais Lafont repousse sur Kolo Muani qui punit son ancien coéquipier. Les Canaris poussent en fin de rencontre mais ça ne suffira pas pour arracher un point au Parc des Princes. La prochaine échéance arrive très vite pour les joueurs de la capitale avec cette rencontre très importante face à Dortmund ce mercredi.

23:00 - Une très bonne opération au classement Même si le PSG va désormais passer en mode Ligue des champions, les Parisiens vont certainement savourer le résultat de ce PSG - Nantes qui leur permet de prendre provisoirement six points d'avance sur leur dauphin.

22:53 - C'est fini ! Paris s'impose difficilement Ce PSG - Nantes est terminé ! Paris s'impose très difficilement sur sa pelouse face aux Canaris et prépare donc le choc face à Dortmund avec quelques incertitudes malgré tout.

22:48 - Cinq minutes de plus Le temps additionnel de ce PSG - Nantes est de cinq minutes. Les Canaris poussent pour essayer d'arracher un point.

22:47 - Lafont fait une parade importante (89') Les espaces sont de plus en plus importants dans ce PSG - Nantes et Ousmane Dembélé en profite pour alerter Alban Lafont sur un enroulé lointain.

22:44 - Un double changement pour Nantes (87') Jocelyn Gourvennec tente le tout pour le tout dans ces derniers instants de PSG - Nantes avec les entrées de Bamba et Abline à la place de Sissoko et Duverne.

22:43 - Quel manqué ! (85') Marco Asensio loupe une énorme occasion de breaker dans ce PSG - Nantes. Kolo Muani trouve l'Espagnol au second poteau, ce dernier contrôle mais enlève trop sa frappe. Les Canaris sont encore dans le coup.

22:40 - L'ancien Nantais Kolo Muani punit son ancien club (83') C'est cruel pour le FC Nantes ! Les Canaris finissent par s'incliner une deuxième fois ce soir. Hernandez voit son coup de tête repoussé par Lafont mais Kolo Muani rôdait et finit en bon renard des surfaces. Paris reprend l'avantage dans ce PSG - Nantes.

22:39 - Duverne sanctionné (82') Jean-Kévin Duverne ne peut faire que faute après qu'Ousmane Dembélé ne soit passé sur une accélération. Le latéral nantais est logiquement averti d'un carton jaune par Jérôme Brisard.

22:38 - Dembélé est contré (81') L'ancien Barcelonais combine avec Asensio dans la surface nantaise mais Sissoko fait un excellent retour et dévie en corner. L'ancien milieu de Tottenham souffre de crampes.

22:36 - Double changement pour Paris (79') Luis Enrique envoie ses dernières cartouches dans ce PSG - Nantes avec l'entrée de l'ancien Nantais Kolo Muani à la place de Barcola. Asensio remplace Soler.

22:34 - Pierre-Gabriel ne prend pas de risque (77') Le latéral nantais dégage en corner un centre d'Hakimi qui trainait dans la surface nantaise.

22:33 - Il reste un quart d'heure (75') Il ne reste plus que 15 minutes dans le temps réglementaire de ce PSG - Nantes et Paris est toujours accroché par les Canaris dans ce dernier rendez-vous avant le match tant attendu contre Dortmund.

22:31 - Le changement défensif de Gourvennec (74') Le coach nantais fait un changement plutôt défensif dans ce PSG - Nantes avec le retour de Quentin Merlin. Le latéral nantais remplace le seul buteur de la soirée du côté des Canaris Mostafa Mohamed.

22:29 - Lafont tranquille (72') Hakimi est décalé dans son couloir et centre mais Alban Lafont est le seul joueur à être présent à la retombée du ballon.

22:26 - Mbappé s'écroule dans la surface (68') L'attaquant parisien demande le pénalty après un contact avec Cömert dans la surface de réparation nantaise. Jérôme Brisard ne se laisse pas abuser et laisse le jeu se dérouler.

22:25 - Dembélé fait son entrée (67') Luis Enrique fait entrer Ousmane Dembélé pour les 25 dernières minutes de ce PSG - Nantes. Il remplace Vitinha au milieu. Pour rappel, l'ancien Barcelonais sera suspendu face à Dortmund cette semaine en Ligue des champions.

22:22 - Marquinhos s'essaye (64') Le milieu de terrain nantais se signale déjà dans ce PSG - Nantes avec une frappe enroulée qui ne revient pas dans le cadre d'Arnau Tenas.

22:18 - Du changement de part et d'autre (60') L'heure du coaching est arrivé dans ce PSG - Nantes. Zaïre-Emery et Skriniar font leurs entrées et remplacent Ugarte et Marquinhos. Du côté nantais, un autre Marquinhos fait son entrée et remplace Moutoussamy au milieu de terrain. Pierre-Gabriel remplace Coco.

22:16 - Quelle accélération de Barcola (58') L'ancien Lyonnais est décidément le Parisien qui est le plus dangereux dans ce PSG - Nantes. Il fait la différence dans son couloir gauche et élimine deux adversaires en vitesse mais manque le cadre sur le petit piqué qu'il a tenté devant Alban Lafont.

22:13 - Mohamed égalise pour Nantes ! (54') C'est la stupeur au Parc des Princes ! Mostafa Mohamed déboule au premier poteau sur un corner de Florent Mollet et catapulte le cuir au fond des filets. Arnau Tenas ne peut rien. Les Canaris reviennent à hauteur de Paris dans ce PSG - Nantes.

22:12 - Duverne contre Lee (54') Barcola fait encore la différence dans son couloir et centre au second poteau vers Lee qui voit sa frappe contrée par Duverne qui a parfaitement taclé.

22:10 - Paris continue de dominer (52') La physionomie de cette seconde période de PSG - Nantes est similaire à ce qu'il s'est passé durant les 45 premières minutes. Paris a le ballon mais bute toujours sur la défense nantaise.

22:08 - Marquinhos se projette (50') Le capitaine parisien n'hésite pas à dépasser ses fonctions en se projetant dans la moitié de terrain adverse.