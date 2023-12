Tirage au sort Coupe de France : heure, chaîne TV, groupes... Les infos sur le tirage des 32e de finale

Le tirage au sort des 32e de finale a lieu ce lundi soir avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Après l'entrée des clubs de Ligue 2, la Coupe de France prend une nouvelle dimension dès ce lundi avec le tirage au sort des 32e de finale de la compétition. L'ancien boxeur Brahim Asloum, champion olympique (2000) et la basketteuse des Bleues Sandrine Gruda réaliseront ce tirage dans la soirée. Les 64 équipes engagées pour ce tour ne sont pas encore connues puisque le match entre les formations de N3 de Louhans-Cuiseaux et du FC Cosne UCS a été reporté à une date ultérieure. Au total, nous retrouveront que 12 formations de Ligue 2 après le 8e tour disputé ce week-end. Cinq clubs ont été éliminées ce week-end, dont l'AS Saint-Étienne. Notons également la présence de 5 clubs de National, 12 équipes de National 2, 11 de National 3 et 6 de Régional 1 dont 2 d'outre-mer: le CS Moulien (Guadeloupe) et le Golden Lion (Martinique). Les matchs se dérouleront du 7 au 8 janvier.

Heure et chaîne TV du tirage

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France se déroulera ce lundi à 19h au Pavillon Dauphine, à Paris. Il sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1

Les équipes qualifiées pour les 32e de finale de la Coupe de France

Voici la composition des 4 groupes pour le tirage au sort avec un PSG qui semble épargné.