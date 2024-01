Calendrier CAN 2024 : chaîne TV, heures... Le programme complet !

Retrouvez toutes les infos pratiques sur les dates, heures et chaîne TV de la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue à l'été 2023, se dispute finalement en ce début d'année 2024, après avoir été reportée en raison des conditions climatiques en Côte d'Ivoire. Les Eléphants espèrent bien figurer à domicile, même si les favoris sont le Maroc, l'Egypte et le Sénégal. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015, et l'a organisée pour la dernière fois en 1984. La compétition s'ouvrira samedi 13 janvier dans un match opposant le pays hôte à la Guinée-Bissau.

La première journée réserve déjà plusieurs matchs relevés, comme les affiches Sénégal - Gambie et Cameroun - Guinée dans le groupe C, très homogène, ou encore Ghana - Cap-Vert dans le groupe B. La deuxième journée sera celle des chocs entre les cadors : Côte d'Ivoire - Nigéria en ouverture, puis Egypte - Ghana, Sénégal - Cameroun et même Algérie - Burkina Faso. La troisième journée sera décisive dans tous les groupes, mais les rencontres Cap-Vert - Egypte et Afrique du Sud - Tunisie devraient être particulièrement intéressantes.

Le calendrier complet de la CAN 2024

Samedi 13 janvier 2024

21h00 : Côte d'Ivoire – Guinée-Bissau | Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur beIN Sports 2

Dimanche 14 janvier 2024

15h00 : Nigeria – Guinée équatoriale | Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur beIN Sports 2

| Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur 18h00 : Égypte – Mozambique | Abidjan (FHB) [groupe B] sur beIN Sports 2

| Abidjan (FHB) [groupe B] sur 21h00 : Ghana– Cap-Vert | Abidjan (FHB) [groupe B] sur beIN Sports 2

Lundi 15 janvier 2024

15h00 : Sénégal – Gambie | Yamoussoukro [groupe C] sur beIN Sports 2

| Yamoussoukro [groupe C] sur 18h00 : Cameroun – Guinée | Yamoussoukro [groupe C] sur beIN Sports 2

| Yamoussoukro [groupe C] sur 21h00 : Algérie – Angola | Bouaké [groupe D] sur beIN Sports 2

Mardi 16 janvier 2024

15h00 : Burkina Faso – Mauritanie | Bouaké [groupe D] sur beIN Sports 2

Bouaké [groupe D] sur 18h00 : Tunisie – Namibie | Korhogo [groupe E] sur beIN Sports 2

| Korhogo [groupe E] sur 21h00 : Mali – Afrique du Sud | Korhogo [groupe E] sur beIN Sports 2

Mercredi 17 janvier 2024

18h00 : Maroc – Tanzanie | San Pedro [groupe F] sur beIN Sports 2

| San Pedro [groupe F] sur 21h00 : RDC – Zambie | San Pedro [groupe F] sur beIN Sports 2

Jeudi 18 janvier 2024

18h00 : Côte d'Ivoire – Nigeria | Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur beIN Sports 2

| Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur 15h00 : Guinée équatoriale – Guinée-Bissau | Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur beIN Sports 2

| Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur 21h00 : Égypte – Ghana | Abidjan (FHB) [groupe B] sur beIN Sports 2

Vendredi 19 janvier 2024

15h00 : Cap-Vert – Mozambique | Abidjan (FHB) [groupe B] sur beIN Sports 1

| Abidjan (FHB) [groupe B] sur 18h00 : Sénégal – Cameroun | Yamoussoukro [groupe C] sur beIN Sports 2

| Yamoussoukro [groupe C] sur 21h00 : Guinée – Gambie | Yamoussoukro [groupe C] sur beIN Sports 2

Samedi 20 janvier 2024

15h00 : Algérie – Burkina Faso | Bouaké [groupe D] sur beIN Sports 2

| Bouaké [groupe D] sur 18h00 : Mauritanie – Angola | Bouaké [groupe D] sur beIN Sports 2

| Bouaké [groupe D] sur 21h00 : Tunisie – Mali | Korhogo [groupe E] sur beIN Sports 2

Dimanche 21 janvier 2024

15h00 : Maroc – RDC | San Pedro [groupe F] sur beIN Sports 2

| San Pedro [groupe F] sur 18h00 : Zambie – Tanzanie | San Pedro [groupe F] sur beIN Sports 2

| San Pedro [groupe F] sur 21h00 : Afrique du Sud – Namibie | Korhogo [groupe E] sur beIN Sports 2

Lundi 22 janvier 2024

18h00 : Guinée équatoriale – Côte d'Ivoire | Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur beIN Sports 2

| Abidjan (Ebimpé) [groupe A] sur 18h00 : Guinée-Bissau – Nigeria | Abidjan (FHB) [groupe A] sur beIN Sports 2

| Abidjan (FHB) [groupe A] sur 21h00 : Mozambique – Ghana | Abidjan (Ebimpé) [groupe B] sur beIN Sports 2

| Abidjan (Ebimpé) [groupe B] sur 21h00 : Cap-Vert – Égypte | Abidjan (FHB) [groupe B] sur beIN Sports 1

Mardi 23 janvier 2024

18h00 : Guinée – Sénégal | Yamoussoukro [groupe C] sur beIN Sports 2

| Yamoussoukro [groupe C] sur 18h00 : Gambie – Cameroun | Bouaké [groupe C] sur beIN Sports 1

| Bouaké [groupe C] sur 21h00 : Angola – Burkina Faso | Yamoussoukro [groupe D] sur beIN Sports 2

| Yamoussoukro [groupe D] sur 21h00 : Mauritanie – Algérie | Bouaké [groupe D] sur beIN Sports 2

Mercredi 24 janvier 2024

18h00 : Afrique du Sud – Tunisie | Korhogo [groupe E] sur beIN Sports 2

| Korhogo [groupe E] sur 18h00 : Namibie – Mali | San Pedro [groupe E] sur beIN Sports 2

| San Pedro [groupe E] sur 21h00 : Tanzanie – RDC | Korhogo [groupe F] sur beIN Sports 2

| Korhogo [groupe F] sur 21h00 : Zambie – Maroc | San Pedro [groupe F] sur beIN Sports 2

1/8e de finale

Samedi 27 janvier :

Deuxième du groupe A - Deuxième du groupe C

Premier du groupe D - Troisième du groupe B, E ou F

Dimanche 28 janvier :

Deuxième du groupe B - Deuxième du groupe F

Premier du groupe A - Troisième du groupe C, D ou E

Lundi 29 janvier :

Premier du groupe B - Troisième du groupe A, C ou D

Premier du groupe C - Troisième du groupe C, B ou F

Mardi 30 janvier :

Premier du groupe F - Deuxième du groupe E

Premier du groupe E - Deuxième du groupe D

Quarts de finale :

Les vendredi 2 et samedi 3 février 2024.

Demi-finales :

Le mercredi 7 février 2024.

Finale :

Le dimanche 11 février 2024.