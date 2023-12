Maître de son destin, le PSG joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund.

En direct

22:44 - Milan passe devant, Paris peut voir venir Du côté de Newcastle, les Magpies viennent de dire adieu à la Ligue des Champions. Les Anglais ont encaissé un second but par Chukwueze et sont menés par l'AC Milan. Les Lombards sont à égalité avec le PSG mais derrière à la différence de but particulière.

22:42 - Changement pour le PSG A la 82e minute, Luis Enrique sollicite Asensio au relais de Barcola.

22:41 - Kolo Muani s'écroule dans la surface Côté droit, Kolo Muani déborde Schlotterbeck et pénètre par l'angle droit dans la surface où il se jette au sol, prétextant un contact avec le défenseur allemand. L'arbitre ne bronche pas.

22:40 - Derniers changements pour Dortmund A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Terzic lance ses dernières forces dans la bataille. Il sort Adeyemi, qui n'en peut plus, et Füllkrug, au profit de Reyna et Haller.

22:38 - Barcola manque de tranchant Paris pousse et dévore les espaces béants laissés par la défense allemande, qui tire la langue. A droite, Kolo Muani est envoyé en profondeur et veut donner à Mbappé dans l'axe. Sa passe est dans le dos de son partenaire qui doit jouer en pivot. Il donne à Vitinha qui prolonge dans la surface à gauche pour Barcola dont la frappe en angle fermé manque de conviction et ne trompe pas Kobel.

22:37 - Le but de Mbappé annulé (1-1) ! Faux espoir pour le PSG qui à la 76e minute voit le but libérateur de Mbappé annulé pour un hors-jeu de ce dernier au moment de la passe d'Hakimi.

22:35 - But de Mbappé (1-2) Côté droit, Hakimi a la lucidité de lever la tête et voit Mbappé faire l'appel dans l'axe. Le Marocain envoie le ballon dans la course de son attaquant qui dépose Hümmels et vient battre à bout portant Kobel d'un tir croisé du droit.

22:33 - Hors-jeu de Mbappé Paris récupère à 30 m du but allemand et insiste à droite où Marquinhos est monté apporter le surnombre. Servi par Hakimi, le Brésilien enroule un cnetre que Mbappé coupe au premier poteau. Ce n'est pas cadré et le drapeau se lève pour un hors-jeu de l'international français.

22:32 - Ouverture imprécise de Mbappé En position reculée, Mbappé voit l'appel à droite d'Hakimi et tente de l'alerter mais son extérieur du droit n'a pas la qualité de Modric et Bensebaïni intercepte de la poitrine devant sa surface.

22:30 - Mbappé croise trop Zaïre-Emery est un métronome dans cette seconde période et distribue le jeu avec justesse. C'est lui qui décale Kolo Muani seul à droite. Ce dernier centre à ras de terre pour Vitinha qui cherche une ouverture sans succès. Il donne latéralement à l'entrée de la surface à Mbappé qui se met sur son pied gauche pour déclencher. C'est puissant mais trop croisé et le ballon file à droite du but de Kobel.

22:29 - Deux changements pour Dortmund Dans la foulée de l'entrée d'Ugarte, Terzic répond à Luis Enrique avec deux nouveaux changements. Wolf et Özcan quittent la pelouse et laissent leur place à Schlotterbeck et Sabitzer.

22:27 - Un changement pour le PSG A la 68e minute, Luis Enrique réalise son premier remplacement avec la sortir de Lee pour Ugarte.

22:26 - Hümmels en deuxième lame Côté droit, Kolo Muani déborde Bensebaïni et pousse son ballon mais Hümmels jaillit pour fermer la porte. Le jeu est arrêté ensuite pour soigner Özcan qui se plaint de la jambe droite.

22:24 - Hors-jeu de Kolo Muani Côté droit, les Parisiens jouent à se faire peur mais parviennent à s'en sortir dans leur relance avec Hakimi et Vitinha. Zaïre-Emery remonte le ballon et sert Mbappé qui oriente à gauche sur Barcola. Le centre de l'ancien Lyonnais est bien travaillé et pour Kolo Muani au second poteau mais Bensebaïni lui enlève du haut du crâne. Le drapeau se lève pour un hors-jeu inexistant.

22:22 - Une bonne nouvelle en provenance de Newcastle Quelques minutes après l'égalisation de Zaïre-Emery, Pulisic en a fait de même sur la pelouse de Newcastle en faveur de l'AC Milan. A 30 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG est à nouveau deuxième du groupe F et qualifié virtuellement pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

22:19 - Arrêt de Donnarumma A l'entrée de la surface parisienne, Malen se met en position et déclenche une frappe puissante du gauche qui fuse au premier poteau à droite. Donnarumma va vite au sol et détourne d'une main ferme.

22:18 - Premier changement pour Dortmund A la 59e minute, Terzic réalise son premier remplacement avec la sortie de Bynoe-Gittens au profit de Malen.

22:17 - Hakimi frappe au-dessus Près de l'angle droit de la surface, à 20 m, Hakimi se charge du coup franc que voulait frapper Mbappé. Le Marocain envoie le ballon largement au-dessus.

22:16 - Carton jaune pour Hümmels Mbappé joue en pivot dos au jeu et envoie en profondeur à droite Zaïre-Emery. Le buteur du soir côté parisien repique intérieur et se fait faucher à 20 m par Hümmels. Le défenseur allemand est averti.

22:15 - Zaïre-Emery égalise (1-1) Servi le long de la ligne de touche à gauche par Lee, Mbappé déborde Wolf et centre à ras de terre. Au premier poteau, Barcola dévie d'une talonnade et si Lee ne peut reprendre, Zaïre-Emery arrive lancé et dans la surface ne se pose aucune question pour tromper Kobel d'un tir puissant du droit.

22:10 - But d'Adeyemi (1-0) Les Parisiens se font prendre par le pressing allemand à gauche où Bensebaïni vient arracher le ballon d'un tacle. Derrière, il trouve Füllkrug qui dans un angle fermé, feinte la frappe avant de servir Adeyemi en retrait aux 6 mètres. L'Allemand enroule du gauche et marque avec l'aide du poteau. Paris est dos au mur et doit à tout prix réagir.

22:07 - Hümmels contre Hakimi Envoyé dans la profondeur à gauche, Mbappé temporise, fixe Süle et trouve une solution idéale dans la surface où il dépose son centre sur Hakimi. Le Marocain contrôle avant de frapper du droit et voit Hümmels tacler devant lui et contrer le ballon. Derrière, Lee arme de 20 m mais n'inquiète pas Kobel.

22:05 - Brandt frappe d'entrée Après un bon échange dans l'axe entre Adeyemi et Özcan, Brandt arme de 25 m du droit. Son tir, puissant et cadré, oblige Donnarumma à tout de suite se mettre en évidence dans cette seconde période.

22:04 - Reprise à Dortmund Les joueurs du Borussia Dortmund lance la seconde période.