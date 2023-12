Ligue 1 : un choc Monaco - Lyon en ouverture, le PSG enchaîne à Lille ? Le programme complet de la 16e journée

Avant les matchs de l'OM et du PSG dimanche, la 16e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi soir sur une belle affiche Monaco - Lyon. Présentation de toutes les rencontres du week-end.

Un choc au sommet devenu choc des extrêmes. Monaco, troisième, accueille l'Olympique Lyonnais, dernier du championnat, en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Une affiche qui a des allures de duel pour le podium, mais qui s'apparente désormais davantage à un match déséquilibré entre l'une des meilleures formations de Ligue 1 et un club en pleine crise sportive, qui cherche encore à sortir la tête de l'eau.

L'AS Monaco est confortablement installé sur le podium du championnat, et reste sur une victoire prestigieuse à Rennes (1-2). De son côté, l'Olympique Lyonnais a obtenu la seconde victoire de sa saison dimanche dernier, contre Toulouse à domicile (3-0), grâce à un triplé de son capitaine Alexandre Lacazette. Si les Lyonnais semblent avoir retrouvé un peu de sérénité avec Pierre Sage à leur tête, donc l'intérim est prolongé jusqu'à la trêve au moins, ils sont toujours lanternes rouges de Ligue 1 et ont un besoin urgent de points. Le match contre les Toulousains a rassuré, mais l'opposition sera d'une toute autre qualité ce vendredi soir, et Lyon ne pourra peut-être pas compter éternellement sur sa qualité de coups de pieds arrêtés (les cinq derniers buts de l'OL sont venus sur des phases arrêtées).

Nice en déplacement, Lens sur sa lancée ?

Samedi à 17h, c'est un autre candidat au podium qui affronte une formation plus modeste : l'OGC Nice, dauphin du PSG à quatre longueurs des Parisiens, se déplace au Stade Océane pour y affronter Le Havre. Les Havrais ont réalisé un très bon début de saison mais n'ont plus gagné depuis quatre matchs et n'ont plus que quatre points d'avance sur Lorient, 16e et barragiste. Ce match, face à la meilleure défense de France (6 buts encaissés en 15 journées), s'annonce délicat pour les Normands qui ont la deuxième moins bonne attaque du championnat (13 buts marqués).

Dans la soirée de samedi, à 21h, c'est un duel alléchant entre Lens et Reims qui nous attend. Les deux équipes, à égalité de points, sont de sérieux candidats aux places européennes, même si Lens, qui a battu Séville en Ligue des Champions mardi (2-1), semble mieux armé. Les Sang et Or, invaincus en championnat depuis le 16 septembre, ambitionnent de poursuivre leur remontée au classement, alors qu'ils comptent encore sept points de retard sur le podium.

Marseille accueille Clermont, match piège pour le PSG

L'Olympique de Marseille accueille Clermont à 17h dimanche. L'OM a connu une désillusion jeudi sur la pelouse de Brighton (1-0) en Ligue Europa, et devra passer par les barrages. En Ligue 1, ils peuvent poursuivre leur série de trois victoires consécutives et se rapprocher un peu plus des places européennes, face à une équipe clermontoise en grande difficulté et 17e au classement.

En clôture de cette 16e journée, le Paris Saint-Germain se déplace à Lille pour un choc prestigieux de haut de tableau. Le LOSC n'a plus perdu en championnat depuis le 26 septembre (1-2 contre Reims), et peut se rapprocher du podium en cas d'exploit contre le club de la capitale. Le PSG a obtenu sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions en milieu de semaine, au prix d'un match intense à Dortmund (1-1), et doit enchaîner ce week-end pour conserver sa marge comptable sur ses poursuivants.

Les autres rencontres de dimanche

Plus tôt dans la journée, à 13h, Nantes accueille Brest. Les deux formations ont une belle marge dans l'optique du maintien, et les Finistériens sont même la belle surprise de ce début de saison. Brest, cinquième, est dans les places européennes et reste sur trois victoires et un nul sur ses quatre dernières rencontres. Nantes a chuté de peu à Paris samedi dernier (2-1) et avait fait subir à Nice sa première défaite de la saison le week-end précédent (1-0). On retrouvera deux matchs entre concurrents pour le maintien dans le multiplex de 15h : Metz-Montpellier et Lorient-Strasbourg.

Mais l'affiche de ce multiplex est assurément Toulouse-Rennes. Les deux équipes se sont qualifiées pour la phase de barrage de Ligue Europa cette semaine : Toulouse est allé gagner son ticket en Autriche contre le LASK de Linz (1-2), tandis que Rennes a perdu la tête de son groupe sur sa pelouse contre Villarreal au bout du suspense (2-3). Mais les deux formations sont en difficulté en championnat : le Téfécé flirte avec la zone rouge et n'a plus gagné en Ligue 1 depuis plus de deux mois (3-0 contre Metz le 1er octobre dernier), et le Stade Rennais est plus proche du bas de tableau que des places européennes, avec quatre défaites sur ses cinq dernières rencontres de championnat. Chaque camp aura beaucoup à perdre dimanche.