Lille - PSG : champion d'Automne, le PSG défie Lille ! Diffusion TV, compos probables... Les infos du choc

En fermeture de la 16e journée de Ligue 1, Lille reçoit le champion d'automne, le Paris Saint-Germain. Après la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, les Parisiens se déplacent dans le Nord pour enfoncer le clou. Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Qualifiés pour les huitièmes de Ligue des Champions après un nul à Dortmund mercredi, le Paris Saint-Germain rayonne sur la scène nationale où les Parisiens sont champions d'automne. À Lille, les joueurs de la capitale peuvent décrocher une neuvième victoire d'affilée en championnat et prendre le large où ils comptent quatre points d'avance sur Nice, deuxième. Suspendu, Gianluigi Donnarumma laissera sa place à Arnau Tenas alors que Gonçalo Ramos, malade et forfait en Allemagne sera de retour. Carlos Soler rejoint Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz sur la liste des forfaits. En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur son adversaire du soir : "Évidemment, quand je vois cette équipe de Lille qui nous ressemble beaucoup en terme de possession, occupation de l'espace, ça signifie qu'ils travaillent bien, que leur entraîneur travaille bien. Pour nous il s'agit donc de l'une des rencontres les plus difficiles du championnat encore davantage en se déplaçant chez eux."

Du côté lillois, les Lillois restent au pied du podium à trois longueurs de l'AS Monaco. Après le revers des Monégasques à domicile en ouverture de la 16e journée contre Lyon, Jonathan David et ses coéquipiers ont l'occasion de revenir à hauteur du troisième en cas de succès. Pour ce choc face au Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca pourra compter sur tout son groupe ou presque, où seul le défenseur Tiago Djalo est toujours convalescent. Avant de retrouver le club de la capitale, l'entraîneur portugais a donné son avis sur le PSG version 2023/2024 en conférence de presse : "Aujourd'hui, le PSG est plus une équipe par rapport à la saison dernière. Ils sont plus collectifs, défensivement et offensivement. Cette année, ils n'ont pas de joueur comme Neymar et Messi. Mais ils ont quand même de beaux joueurs, comme Dembélé par exemple. Ils ont gardé de belles individualités. Mais le plus important c'est le collectif."

À quelle heure débute Lille - PSG ?

Le coup d'envoi de la dernière rencontre de la 16e journée de Ligue 1 opposant Lille au PSG est prévu dimanche 17 décembre à 20h45 au Stade Pierre Mauroy de Lille (France). Willy Delajod sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Lille - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera l'affiche de gala entre Lille et le Paris Saint-Germain.

Si vous souhaitez regarder le choc de la 16e journée de Ligue 1 entre les Lillois et les Parisiens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de Lille et du Paris Saint-Germain ?

Lille : L.Chevalier (G) - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaïly - André, Bentaleb - Zhegrova, A.Gomes, Cabella - J.David.

PSG : Tenas (G) - Hakimi, Marquinhos, Danilo, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Quels sont les pronostics de Lille - PSG ?