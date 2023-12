Lille - PSG - EN DIRECT : choc entre les Lillois et le champion d'automne parisien, suivez l'affiche de gala !

La nouvelle est arrivée aujourd'hui ! À l'issue d'un Conseil de la Fifa, l'instance mondiale a dévoilé les contours de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, qui se jouera à 32 équipes à partir de 2025 où les premiers qualifiés ont été dévoilés. Si l'Europe a douze tickets, quatre sont réservées aux vainqueurs des quatre dernières éditions de la Ligue des champions (Chelsea, le Real Madrid, Manchester City et le lauréat de l'édition 2024). Huit autres équipes ont validé leur ticket grâce au classement UEFA comme le PSG, le Bayern Munich, l'Inter Milan ou Porto et Benfica.

20:35 - Fonseca : "Le PSG est plus collectif"

Avant de retrouver le club de la capitale, Paulo Fonseca a donné son avis sur le PSG version 2023/2024 en conférence de presse : "Aujourd'hui, le PSG est plus une équipe par rapport à la saison dernière. Ils sont plus collectifs, défensivement et offensivement. Cette année, ils n'ont pas de joueur comme Neymar et Messi. Mais ils ont quand même de beaux joueurs, comme Dembélé par exemple. Ils ont gardé de belles individualités. Mais le plus important c'est le collectif."