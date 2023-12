PSG - Metz : une victoire avant les fêtes ? Heure, chaîne TV... Les infos du match

Tenu en échec à Lille mais assuré de finir champion d'automne, le Paris Saint-Germain clôture l'année civile 2023 avec la réception de Metz lors de la 17e journée de Ligue 1.

Il est déjà l'heure de refermer le livre de l'année 2023 mais avant cela, il reste un dernier chapitre à écrire et une dernière occasion pour le Paris Saint-Germain d'affirmer un peu plus sa domination sur la Ligue 1 où il commence tout juste à se détacher.

En cette période où tout le monde s'affaire à trouver les derniers cadeaux à mettre sous le sapin, le PSG aimerait lui garnir sa hotte de trois nouveaux points et si possible voir Nice et Monaco faire une légère "indigestion" pour s'assurer de passer Noël sur un matelas encore plus confortable. Celui-ci sera au minimum de 2 points et au mieux de 8. Une donnée qui ne semble pas inquiétée outre mesure Luis Enrique, tant l'entraîneur asturien a martelé aux journalistes qu'il ne fallait tirer aucune conclusion d'un projet qui n'en est qu'à ses débuts. Comme depuis son arrivée l'été dernier, il s'évertue à apposer son style et sa philosophie sur son équipe quitte à dérouter et ce n'est pas la réception de Metz qui va changer ses plans. "Notre objectif est d'être imprévisible pour notre adversaire. J'aime que les joueurs sortent de leur zone de conforte, sortent de leur poste", a-t-il promis en conférence de presse.

Luis Enrique insiste avec Mbappé

Une fois n'est pas coutume, c'est Kang-In Lee qui va servir les desseins de son entraîneur. "Il a des capacités techniques, il se sacrifie pour l'équipe avec tant de prédispositions", loue l'ancien technicien du FC Barcelone. Une polyvalence et un volume que ce dernier a décidé d'exporter sur l'aile gauche, après plusieurs rencontres à évoluer à droite soit en attaque, soit au milieu. Le Sud-Coréen repousse ainsi sur le banc Barcola, décisif face à Nantes mais beaucoup moins lors de ses deux dernières sorties à Dortmund et Lille.

De ce fait et en raison de la blessure de Dembélé, Kolo Muani sera chargé d'animer le côté droit, avec le soutien d'Hakimi, si celui-ci retrouve ses jambes et l'allant offensif manifesté plus tôt dans l'automne. Pas vraiment à son avantage contre Dortmund où il a beaucoup raté, l'ancien nantais se doit de profiter de ces minutes pour montrer qu'il peut être décisif. Un problème partagé par Mbappé. Si la star parisienne a marqué son 16e but dimanche dans le Nord, elle n'a une fois encore pas convaincu par son investissement et son rôle en pointe où sa capacité à faire des différences est limitée par sa position dos au jeu. Malgré tout, Luis Enrique n'en démord pas et semble convaincu que son attaquant a l'étoffe du poste, d'autant qu'il lui accorde une liberté totale de mouvement. La venue de Metz est une bonne opportunité de voir comment lui et le reste de son animation offensive vont se comporter. "Ce n'est pas une équipe qui a beaucoup le ballon mais qui apprécie les transitions, elle ne laissera pas beaucoup d'espaces et défendra bas", analyse Luis Enrique, qui dans sa volonté de surprendre, a conservé ses bases au milieu et en défense pour asseoir son collectif.

Metz sans pression

Pour Metz, l'équation est plus simple et pourrait se résumer à profiter de ce voyage à la capitale avant les Fêtes, si possible en évitant de repartir avec les chaussettes remplies de buts et pourquoi pas en s'offrant un beau cadeau. "Je ne crois pas qu'on ait une pression terrible", pronostique Laszlo Bölöni. Le technicien du FC Metz a déchargé ses hommes et espèrent simplement qu'ils afficheront la même mentalité que contre Nice et Monaco. Deux matchs perdus mais au cours desquels les Messins ont montré du cœur et du courage.

Des qualités indispensables mais qui ne suffiront pas et l'expérimenté entraîneur le sait bien. "Quand je regarde leurs attaquants, je me dis que ça ne serait pas encourageant de ne jouer que dans nos seize mètres. Il faut faire un peu plus", a-t-il confié aux journalistes à la veille de la rencontre. "On peut apprendre beaucoup", juge-t-il néanmoins. Quatorzième, Metz sait qu'il n'a aucune marge et peu à espérer d'un tel déplacement, surtout au regarde de l'histoire puisque cela fait presque 28 ans que le club lorrain n'a pas gagné à Paris, depuis un doublé de Robert Pirès en mars 1996 (3-2). Pas sûr que le PSG engagé dans d'autres quêtes ne valide le conte lorrain pour clore le livre de 2023.

La 17ème journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz aura lieu à partir de 21h, du côté du Parc des Princes, à Paris.

La 17ème journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz sera retransmis en direct et en intégralité sur Canal+Sport 360.

La rencontre entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et le FC Metz de Laszlo Bölöni sera accessible en streaming sur la plateforme CanalPlay.

Betclic : Paris Saint-Germain : 1,13 / Nul : 8,95 / FC Metz : 18,25

Parions Sport : Paris Saint-Germain : 1,13 / Nul : 8,90 / FC Metz : 18

Winamax : Paris Saint-Germain : 1,13 / Nul : 9 / FC Metz : 18

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez – Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery – Kolo Muani, Mbappé, Lee.

FC Metz : Oukidja – Colin, Traoré, Hérelle, Udol (cap.) – N'Doram – Van den Kerkhof, Jean-Jacques, Sabaly, Asoro – Elisor.