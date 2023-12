FOOTBALL. Tenu en échec à Lille mais assuré de finir champion d'automne, le Paris Saint-Germain clôture l'année civile 2023 avec la réception de Metz lors de la 17e journée de Ligue 1.

En direct

21:47 - Paris tenu en échec (0-0) Au terme d'une première période terne, le Paris Saint-Germain regagne les vestiaires accompagnés par de timides sifflets du Parc des Princes (0-0). Maîtres du ballon, les Parisiens ont donné le sentiment de ne pas être en mesure d'accélérer pour déstabiliser le bloc messin et ne se sont procurés qu'une seule occasion franche de la part de Vitinha. De leur côté, les Lorrains font les efforts pour fermer les espaces dans leurs 30 derniers mètres et procèdent en contre avec la vitesse de Van den Kerkhof mais manquent de poids devant.

21:47 - Temps additionnel : 1 minute L'arbitre n'accorde qu'une minute de temps additionnel dans cette première période entre le Paris Saint-Germain et Metz.

21:45 - Ugarte ne trouve pas Lee A 25 mètres, Ugarte voit l'appel tranchant de Lee dans l'axe dans le dos de Traoré et met le ballon dans la surface par-dessus. Au duel, le Sud coréen ne parvient pas à prendre le ballon de la tête.

21:44 - Possession stérile Le Paris Saint-Germain poursuit sa mainmise et frôle les 80 % de possession de balle mais sans parvenir à créer de décalage face à un bloc messin compact.

21:39 - Metz pique en contre Metz gêne considérablement l'animation offensive parisienne et récupère un ballon avant de vite aller en contre à droite avec Van den Kerkhof. Au duel avec Kolo Muani, le Messin réussit à passer et déborde avant de centrer très fort devant le but. Sous pression d'Asoro, Skriniar prolonge en corner.

21:38 - Un mur face à Mbappé Côté gauche, Mbappé fait face à cinq Messins et cherche comment s'en sortir. Il repart finalement en retrait et sort de la surface adverse.

21:37 - Carton jaune pour Hérelle A noter qu'Hérelle s'est vu infliger un carton jaune pour sa faute dans l'axe sur Kolo Muani il y a quelques minutes.

21:35 - Jean Jacques au-dessus Bien servi sur un contre Messin, Jean Jacques a de l'espace à 30 m du but parisien et peut même s'approcher encore face à une défense qui recule mais l'Haïtien choisit la frappe. Son tir du droit lui échappe complètement et passe largement au-dessus.

21:34 - Dans le mur A la 33e minute, Mbappé se charge du coup franc obtenu dans l'axe à 20 m du but messin. Sa frappe du droit est sèche mais repoussée par la tête de Traoré dans le mur.

21:33 - Kolo Muani obtient un bon coup franc Servi dans l'axe à 20 mètres devant la demi-lune, Kolo Muani voit jaillir Hérelle et le crochète mais se fait faucher par le défenseur qui s'est jeté. Coup franc très bien positionné pour le PSG.

21:30 - Mbappé trop court Vitinha a vu qu'il y a de l'espace dans le dos d'Hérelle dans l'axe gauche de la défense messine et pique sa passe par-dessus pour Mbappé. L'attaquant parisien ne peut reprendre le ballon de son partenaire, le rebond l'ayant accéléré pour le propulser dans les gants d'Oukidja.

21:28 - Barcola passe à droite Barcola a permuté avec Kolo Muani et fait parler sa vitesse à droite de la surface messine. Il passe Udol et centre fort en retrait mais Hérelle est sur la trajectoire.

21:26 - Mbappé ne passe pas Hérelle En position reculé, Lee adresse une louche dans la surface où Mbappé fat l'appel. Hérelle se met en travers de l'attaquant parisien et protège la sortie de son gardien.

21:24 - Van den Kerkhof en débordement Bien servi à droite, Van den Kerkhof profite de l'espace laissé dans le couloir pour y placer une violente accélération ballon au pied. Gardant de l'avance sur Ugarte, il centre fort devant le but en bout de course. Au premier poteau, Danilo repousse de la tête, de façon peu académique.

21:22 - Mbappé de loin Les Parisiens trouvent un décalage à gauche au milieu de terrain et Lee joue rapidement vers l'avant avec Barcola. L'ancien Lyonnais temporise et voit Mbappé qui réclame le ballon devant la surface en retrait. Il sert l'international français qui prend sa chance du droit mais sa frappe est contrée par Traoré.

21:20 - Metz n'arrive pas à combiner Pour la première fois depuis une bonne dizaine de minutes, Metz parvient à conserver le ballon et Traoré allonge une passe qui casse les deux premières lignes défensives parisiennes. Asoro joue en pivot en une touche mais sa transmission à droite vers Van den Kerkhof est mal ajustée et va directement en touche.

21:18 - Barcola ne trouve pas Kolo Muani Côté droit de la défense messine, Lee gratte un ballon dans les pieds d'Asoro. Cela profite à Barcola qui pénètre dans la surface et choisit de jouer au centre mais Kolo Muani se projette trop vite et la passe de son partenaire file dans son dos.

21:16 - Metz rate son corner Suite à un coup franc mis en corner par la défense parisienne, Van den Kerkhof se charge du coup de pied arrêté à droite. Son ballon enroulé file au-delà du second poteau en retrait mais son partenaire n'arrive pas à reprendre de volée. Il est finalement donné à gauche pour Udol qui pousse trop le cuir et finit en sortie de but.

21:14 - Mbappé hors-jeu Mbappé réalise un appel tranchant entre Hérelle et Traoré, et est servi dans la course. Sur la gauche dans la surface, il tente de contourner Oukidja sur lequel il trébuche. Alors que l'attaquant parisien se tient le pied et croit au pénalty, l'arbitre lève le bras pour signaler un hors-jeu.

21:13 - Metz sevré de ballon Après cinq bonnes premières minutes, les Messins courent désespérément après le ballon que les Parisiens s'échangent avec qualité.

21:11 - Trop haut pour Barcola Kolo Muani place une accélération à droite et déborde Udol avant de centrer fort. Son ballon est trop haut et survole la surface où Barcola était venu se proposer au second poteau.

21:10 - Première occasion pour le PSG Côté gauche, Barcola enroule un centre avec son pied droit. Dans les 6 mètres, Hérelle place sa tête mais tombe bousculé par le pressing de Kolo Muani. Le ballon traîne et Mbappé le récupère, avant de donner en retrait à Vitinha dont la frappe du gauche est repoussée par Oukidja.

21:07 - Paris cherche le décalage Les Parisiens sont en position offensive et font face à deux ligne jaune très compacte devant la surface d'Oukidja. Le ballon circule à la manière d'une équipe d'handball car les Messins quadrillent parfaitement leur 25 derniers mètres.

21:05 - Kolo Muani ferme la porte Bloqué par la bonne présence de Marquinhos, Van den Kerkhof recentre le jeu et le ballon circule jusqu'à l'aile gauche où Udol se fait reprendre par le repli de Kolo Muani, venu apporter son soutien à Zaïre-Emery, transformé en latéral droit en phase défensive.