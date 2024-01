DIRECT. PSG - Toulouse : une combinaison sublime lance le Trophée des champions, suivez le match en live

Le buteur néerlandais reste au sol après une intervention musclée de Skriniar mais l'arbitre de ce PSG - Toulouse ne signale rien et le jeu se poursuit.

Paris fait déjà très mal dans ce PSG - Toulouse et ouvre le score sur une combinaison d'école. Vitinha trouve Dembélé dans la surface qui remise en retrait vers Lee qui conclut.

Skriniar alerte l'ancien Lyonnais dans le couloir gauche mais Bradley Barcola ne peut pas redresser la course du ballon malgré un gros effort.

Hakim Ben El Hadj donne le coup d'envoi de ce PSG - Toulouse ! Les Parisiens et les Toulousains tenteront de décrocher le premier titre de la saison en France.

Paris a déjà enregistré une arrivée sur ce mercato hivernal avant ce PSG - Toulouse et elle figure dans le groupe parisien. Le Brésilien Lucas Beraldo est sur le banc mais pourrait faire son entrée en jeu et découvrir l'Europe.

Paris adore le Trophée des champions et a tout simplement remporté neuf des dix dernières éditions de cette compétition. De son côté, ce PSG - Toulouse sera l'occasion de remporter cette coupe pour la première fois pour le Téfécé.

Ce PSG - Toulouse pourrait constituer un énorme bol d'air pour les visiteurs qui ont conclu 2023 à la 16e place de Ligue 1 et un nouveau revers contre l'AS Monaco (1-2). Les Violets n'ont gagné qu'une fois sur les huit derniers matches toutes compétitions confondues.

Les Parisiens ont conclu 2023 avec une victoire face à Metz (3-1) et sont leaders de Ligue 1 avec cinq points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice. Ce PSG - Toulouse pourrait être l'occasion de confirmer cette bonne première moitié de saison de la part des hommes de Luis Enrique .

En face, Carles Martinez Novell a décidé de renforcer son milieu de terrain puisque Sierro, Gelabert, Casseres et Spierings seront dans l'entre-jeu. Magri débute sur le banc. Le XI des Violets : Restes - Mawissa, Nicolaisen, Diarra, Suazo - Sierro, Spierings, Casseres, Gelabert - Dönnum, Dallinga.

On connait les compositions d'équipes de ce PSG - Toulouse. Luis Enrique a choisi un onze plutôt classique sans surprise pour ce premier match de l'année 2024. Barcola a été préféré à Lee alors que Skriniar débute aux côtés de Marquinhos en défense. Le XI du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Lee, Vitinha - Dembélé, Mbappé , Barcola.

Le football français reprend ses droits ce mercredi 3 janvier avec ce PSG - Toulouse. La trêve hivernale prend fin avec cette rencontre et le premier trophée de la saison sera aussi distribué ce soir.

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre en direct commenté le Trophée des champions qui oppose le PSG et Toulouse au Parc des Princes.