Thionville - OM : Marseille a joué avec le feu mais assure l'essentiel, le résumé du match

16:50 - Le résumé du match

Marseille se sort du piège et se qualifie face à Thionville (1-0). La première période est plutôt maîtrisée par l'OM qui tient le ballon mais sans jamais réellement inquiéter le gardien thionvillois Théo Junker. Ce dernier est grandement aidé par la prestation XXL de son défenseur Adrien Ferino qui cadre parfaitement les attaquants adverses. Vitinha et Aubemayang, encore associés, sont muselés. Le jeune milieu de terrain marseillais, Bilal Nadir, tente de faire des différences mais manque de précision dans le dernier geste. Petit à petit, les pensionnaires de N3 prennent confiance et sortent de plus en plus de leur moitié de terrain sans, pour autant, inquiéter Ruben Blanco. Le deuxième acte commence plus fort. Jonathan Clauss fait son entrée et le visage des Marseillais est métamorphosé. Les hommes de Gattuso mettent plus de pression et se procurent la première grosse occasion franche sur une reprise de Veretout repoussée par Junker (51e). Ce n'était qu'un avertissement car Aubameyang, un peu plus de 10 minutes plus tard, est lancé par Jordan Veretout et trouve la faille sur un subtil piqué (63e). Le Gabonais a l'opportunité de mettre les siens à l'abri sur une occasion similaire mais le lob de l'ancien Stéphanois est, cette fois-ci, décadré (71e). Après cette opportunité, Marseille va plutôt se contenter de gérer la fin de match alors que les Mosellans faiblissent physiquement en fin de match. Ces derniers seront incapables de revenir mais n'auront pas à rougir de leur performance.