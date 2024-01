Ligue 1 : un choc Lens - PSG, Brest veut confirmer, le programme TV de la 18e journée

Après un week-end de Coupe de France, la Ligue 1 fait son retour ce week-end.

Trois semaines plus tard, le championnat de France de Ligue 1 fait son grand retour ce week-end. Une journée particulière entre deux week-ends de Coupe de France et surtout marquée par le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, amputant pas mal de joueurs.

Au programme, Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui sonnera creux en raison des tribunes qui seront fermées. En conférence de presse, l'entraîneur italien Gennaro Gattuso espère que les 15000 personnes présents mettront une folle ambiance durant le match. "On espère que les gens qui seront au stade feront de leur mieux pour qu'on ne sente pas ce manque des 15.000 personnes. On sait qu'on risque des amendes ou des matchs à huis clos pour les fumigènes. On espère que les supporters présents se feront entendre encore plus. On a besoin de l'ambiance". 6e au classement, l'OM doit impérativement pendre les trois points pour rester au contact du wagon de tête.

Ce wagon, le PSG le domine outrageusement, mais la confrontation face à Lens, au stade Félix Bollaert, pourrait le fragiliser quelque peu. Eliminés de la Coupe de France, les Lensois sont dans la même situation que Marseille en Ligue 1. 7e du classement, les coéquipiers de Brice Samba doivent prendre des points sous peine de se faire distancer.

Surprise de cette saison, Brest va essayer de maintenir le cap pour cette nouvelle année. 4e de notre Ligue 1, les Brestois reçoivent une équipe de Montpellier engluée dans le ventre mou du championnat. Devant Brest, Monaco et Nice vont tenter de se rapprocher du PSG. Privé finalement de Moffi, parti à la CAN pour remplacer Boniface, Nice devra se défaire de Rennes, dans la tourmente avec "l'affaire Matic", parti avec fracas de la Bretagne alors que Monaco devra éviter le match piège face à Reims.

En bas du classement, Lyon voudra poursuivre sa bonne dynamique face au Havre après ses quatre succès de rang face à Toulouse, Monaco, Nantes et Pontarlier en Coupe de France la semaine dernière. Cette journée de Ligue 1 offrira également un match de tous les dangers entre Metz(14e) et Toulouse(16e) alors que la lanterne rouge Lorient va tenter de ne pas repartir bredouille de son déplacement à Lille.

Le programme TV

Vendredi 12 janvier

21h : Marseille - Strasbourg sur Prime Vidéo

Samedi 13 janvier

17h : Monaco - Reims sur Prime Vidéo

21h : Rennes - Nice sur Canal+ Sport 360

Dimanche 14 janvier

13h : Lille - Lorient sur Prime Vidéo

15h : Brest - Montpellier sur Prime Vidéo

15h : Metz - Toulouse sur Prime Vidéo

15h : Nantes - Clermont sur Prime Vidéo

17h05 : Le Havre - Lyon sur Canal+ Foot et Prime Vidéo

20h45 : Lens - PSG sur Prime Vidéo