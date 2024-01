France - Autriche : chaîne TV, heure... Les infos du match décisif des Bleus pour la qualification

L'équipe de France de handball affronte l'Autriche ce lundi 22 janvier et peut valider son billet pour les demi-finales de cet Euro 2024 en cas de succès.

Invaincus depuis le début de la compétition, les Bleus peuvent enfin valider leur billet pour les demi-finales de cet Euro 2024 de handball. Les hommes de Guillaume Gille n'ont besoin que d'une petite victoire pour assurer une qualification. Depuis le début du tour principal, les Français font le travail offensivement avec des succès de taille face à l'Islande (39-32) et face à la Croatie (34-32). "Il faut se qualifier le plus vite possible quitte à avoir un match sans enjeu ensuite, il faut le prendre", a déclaré le capitaine Nikola Karabatic avec cette rencontre.

En face, l'Autriche est la révélation de cet Euro de handball. Les Autrichiens occupent la troisième place de ce groupe 1 du tour principal et pourraient tout chambouler. En cas de succès, ces derniers remonteraient au niveau de la France. Après avoir battu la Hongrie (30-29), les Autrichiens ont accroché un nul face au pays organisateur, l'Allemagne (22-22).

A quelle heure débute le match France - Autriche ?

Le match France - Autriche débutera à 18h ce lundi 22 janvier. Il se déroulera au Lanxess-Arena de Cologne en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Autriche ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera cette rencontre entre la France et l'Autriche. Les Tchéques Vaclav Horacek et Jiri Novotny seront les arbitres.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Autriche ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce France - Autriche sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Autriche ?

Les Bleus sont les favoris de ce match face à l'Autriche sur les sites de paris sportifs. Ils sont à 1,13 sur Betclic, le nul est à 16 et la victoire autrichienne est à 8,25. Sur Unibet, la France est aussi à 1,13, le nul est aussi à 16 mais la victoire de l'Autriche est à 7,70.