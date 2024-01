DIRECT. Zambie - Maroc : suivez le match

Assuré de participer aux huitièmes de finale de la CAN, le Maroc entend conserver la première place du Groupe F face à la Zambie, qui doit l'emporter pour être sûre de continuer la compétition. Suivez la rencontre, en direct, sur linternaute.com.

En direct

21:03 - Sunzu obtient une faute Coincé par deux adversaires à droite, Sunzu repart en arrière et résiste au pressing d'El Kaabi, obtenant même une faute de l'attaquant marocain.

21:02 - Le Maroc attaque à droite Le ballon arrive à Ziyech sur le côté droit. Le Marocain cherche à s'appuyer sur El Kaabi à l'angle de la surface mais Emmanuel Banda ferme la porte. Sa relance est rendue aux Lions de l'Atlas.

21:00 - Coup d'envoi à San Pedro Le Maroc donne le coup d'envoi de ce dernier match de la phase de groupes face à la Zambie.

20:58 - Regragui en tribunes Suite à l'altercation avec Mbemba au match précédent, Walid Regragui a été suspendu quatre matchs dont deux fermes. Le sélectionneur marocain est remplacé sur le banc par son adjoint Rachid Benmahmoud.

20:54 - Entrée des deux équipes Les joueurs marocains et zambiens pénètrent à l'instant sur la pelouse du stade Laurent-Pokou à San Pedro. La rencontre va démarrer dans cinq minutes mais avant, place aux hymnes.

20:50 - Douze ans d'attente La Zambie n'a plus remporté le moindre match à la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa demi-finale contre le Ghana lors de l'édition 2012 (1-0). Depuis ce 8 février, les Chipolopolos ont compilé une défaite et huit nuls, dont 3 de suite série en cours.

20:45 - La Zambie qualifiée si.. Si le Maroc dispose déjà de son ticket pour la suite de la compétition, ce n'est pas le cas de la Zambie. Pour accompagner leurs adversaires du soir, les Chipolopolos sont dans l'obligation d'éviter la défaite. Si une victoire les qualifierait sans aucun doute possible, un nul suffira également à les propulser parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

20:40 - Le Maroc déjà qualifié Sans même avoir à disputer son dernier match de groupe, le Maroc est déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, avec une victoire et un nul, les Lions de l'Atlas comptent déjà 4 points et finiront dans le pire des cas parmi les quatre meilleurs troisièmes.

20:35 - Le onze du Maroc Pour le dernier match de groupe de son équipe, Regragui a décidé de reposer deux de ses cadres. En effet, le capitaine Saïss ne figure pas sur la feuille de match, cédant son brassard à Ziyech. En défense centrale, il remplacé par le Rémois Abdelhamid, associé à Aguerd. Hakimi et Attiat-Allah s'occuperont des couloirs à droite et à gauche. Au milieu, on retrouve Amrabat en pointe basse accompagné d'Ounahi et de Saibari, qui supplée Amallah. Devant, Ziyech est donc aligné à droite, quand Boufal rempile à gauche. Ils devront soutenir El Kaabi, chargé d'emmener l'attaque marocaine à la place d'En-Nesyri.

20:30 - "Ce sera crucial" "C'est un match très important. Ce sera crucial pour nous après le nul contre la Tanzanie. Le Maroc est une équipe fantastique, avec un bon coach et qui propose un football de qualité, comme l'atteste sa quatrième place lors du dernier Mondial. Je n'abandonne jamais, peu importe le match. Nous savons que le Maroc est meilleur que nous, mais ce n'est pas toujours le meilleur qui l’emporte", a affirmé Avram Grant, sélectionneur de la Zambie, hier en conférence de presse.

20:26 - Cinq changements pour la Zambie Pour affronter le Maroc, Grant a opéré cinq changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné contre la Tanzanie. Si Sunzu et Frankie Musonda sont confirmés en charnière centrale, le capitaine Lubambo Musonda vient suppléer dans le couloir gauche, en l'absence de Kabwe, suspendu. A droite, Mwape est préféré Chepeshi. Il y a également eu des modification au milieu. Emmanuel Banda sera associé à Chaiwa et Kennedy Musonda. L'autre Banda, Lamek, animera l'aile gauche, quand Chilufya en fera de même à l'opposé. Enfin, Daka occupera la pointe de l'attaque des Chipolopolos.

20:25 - Un seul succès La Zambie ne compte qu'une seule victoire contre le Maroc en 8 confrontations. Celle-ci remonte à un match amical disputé en juin 2019. Mis devant par Mwape Musonda puis Kangwa mais repris deux fois au score en raison du doublé de Ziyech, les Chipolopolos avaient finalement réussi à vaincre leurs rivaux marocains grâce à un but de Mwepu juste avant le dernier quart d'heure (3-2).

20:20 - Pas une première à la CAN Le Maroc et la Zambie se sont déjà croisés à deux reprises dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, à chaque fois en phase de groupes. En 1986, Chilengi avait condamné les Chipolopolos en marquant contre son camp, offrant la victoire aux Marocains (1-0). Douze ans plus tard, les deux nations n'avaient réussi à se départager Bahja ouvrant le score pour le Maroc avant que Chilumba n'égalise en fin de rencontre pour la Zambie (1-1).

20:15 - A un fil La Zambie a évité de peu la défaite lors de son précédent match, enchaînant un deuxième nul de rang (1-1). Menés dès la 12e minute et réduits à 10 suite à l'expulsion de Kabwe juste avant la pause, les Chipolopolos n'ont rien lâché et ont réussi à s'en sortir dans les derniers instants, Daka égalisant à la 89e minute.

20:10 - Le nul et la confusion Le Maroc n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès consécutif dans cette CAN (1-1). Opposés à la République Démocratique du Congo, les Lions de l'Atlas ont cru avoir fait le plus dur en ouvrant rapidement le score par Hakimi (6e) mais ils n'ont pas su se mettre à l'abri et ont vu leurs rivaux les reprendre dans le dernier quart d'heure grâce à un but de Wamangituka (76e). Juste après le coup de sifflet final, une échauffourée à éclater suite à une altercation entre Regragui et Mbemba.

20:05 - Acte IX (acte 9) Le Maroc et la Zambie se retrouvent face à face pour la 9e fois de leur histoire commune depuis la 1986. Pour l’heure, l’avantage statistique est aux Lions de l'Atlas avec 5 succès contre un seul aux Chipolopolos, pour 3 nuls.