Nigéria - Cameroun : un choc en huitièmes de la CAN ! Diffusion TV, compos... Les infos du match

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations débutent ce samedi. Après une affiche opposant l'Angola à la Namibie plus tôt dans la journée, deux prétendants à la victoire finale s'affrontent à 21h00 : le Nigéria et le Cameroun. Compositions probables, diffusion TV... Découvrez toutes les informations de ce choc.

Après les poules, place aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations où la phase finale débute avec un choc ! Ce samedi soir, deux prétendants au sacre le 11 février prochain s'affrontent : le Nigéria et le Cameroun. Les Super Eagles sont arrivés deuxièmes de leur poule derrière la Guinée équatoriale malgré deux victoires. Pour cette affiche, José Peseiro pourra compter sur ses cadres Victor Osimhen et Alex Iwobi notamment. En conférence de presse, le sélectionneur du Nigéria n'a pas caché l'importance de cette rencontre face à un adversaire historique : "C'est un match compliqué, bien entendu. Les deux pays ont remporté huit fois la CAN, en cumulé. C'est un match pour l'histoire, contre une grande équipe. Mais le Cameroun va aussi jouer contre une grande équipe. On sait ce qu'il faut faire pour gagner. Il ne faudra pas prendre de buts, en marquer au moins un, et passer. Pour ça, il faut jouer avec enthousiasme, détermination, concentration. Il faut faire un maximum de sacrifices pour courir, se battre, jouer. Et au final, prendre du plaisir."

Du côté camerounais, les Lions Indomptables ont eu besoin d'un miracle pour rallier les huitièmes de finale de la CAN. Troisième du groupe C avant le dernier match, le Cameroun a battu la Gambie (3-2) avec deux buts dans les dernières minutes de la rencontre. Aujourd'hui en phase finale, Karl Toko-Ekambi et ses partenaires ne veulent pas laisser passer leur chance. Gloire du football camerounais, Rigobert Song s'est projeté en conférence de presse sur cette nouvelle compétition qui attend ses joueurs : Dans le sport, on reste sur les choses positives et on corrige un peu le négatif. Donc, je pense qu'avec les trois matches qu'on a déjà pu faire, je suis arrivé à un point où, aujourd'hui, je n'ai plus le droit au calcul. Je ne calcule plus rien. Je veux aborder cette compétition, déjà, par rapport à ce qu'il s'est passé lors du dernier match et en corrigeant ce qui n'a pas marché. Tout n'était pas parfait et il faut s'améliorer au quotidien. Mes joueurs en sont conscients. Je sais ce qu'il faut faire pour que je puisse mettre tous les moyens demain (NDLR : samedi) pour pouvoir obtenir un résultat positif. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Donc, on n'est plus en danger."

À quelle heure débute Nigéria - Cameroun ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de la CAN opposant le Nigéria au Cameroun est prévu samedi 27 janvier à 21h00 au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Sur quelle chaîne regarder Nigéria - Cameroun ?

Détenteur des droits TV de la CAN, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Super Eagles et les Lions Indomptables.

Si vous souhaitez regarder le choc en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigéria et la CAN sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables du Nigéria et du Cameroun ?

Nigéria : Nwabali (G) - Aina, Bassey, Ekong, Ajayi, Bassey - Iwobi, Onyeka - Chukwueze, Osimhen, Lookman.

Cameroun : Ondoa (G) - Castelletto, Wooh, Tolo - Mbiayi, Ntcham, Anguissa, Yongwa - Toko Ekambi, Aboubakar, N'Koudou.

