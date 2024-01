DIRECT. Sénégal - Côte d'Ivoire : la morsure du champion, suivez le match

Invaincu dans cette CAN, le Sénégal entame la phase à élimination directe face à une Côte d'Ivoire, qui cherche son identité. Suivez la rencontre, en direct, sur le site linternaute.com.

En direct

21:37 - Konan bien pris Konan est remuant à gauche et attire le jeu à lui mais il est surveillé de près par les Sénégalais. Diatta et Ismaïla Sarr l'enferment pour récupérer le ballon.

21:34 - Mauvais contrôle d'Aurier Sur une phase de construction, Aurier est un peu lâche dans son contrôle et voit le ballon lui échapper. Il croit éviter la sortie en touche mais le drapeau se lève. Faé exprime sa colère estimant que son capitaine avait gardé le ballon dans l'aire de jeu.

21:32 - Pause fraîcheur Comme c'est le cas depuis le début de la compétition, la rencontre est interrompue pour une pause fraîcheur permettant aux joueurs de s'hydrater. Il fait encore 28 degrés à Yamoussoukro, ce lundi soir. Le match a commencé depuis 32 minutes.

21:31 - Coup franc mal négocié De 40 mètres sur la droite, Seri se charge du coup franc mais allonge trop son ballon qui va directement en sortie de but, lobant la surface sénégalaise.

21:30 - Choc à la tête pour Diakité Près de la ligne médiane, le ballon est disputé et Diakité pense pouvoir se l'emmener dans la course mais est percuté au visage par la tête de Jakobs. Faute en faveur de la Côte d'Ivoire.

21:28 - Fofana contré Krasso se rend disponible en proposant une bonne course depuis l'axe vers la gauche. Il est servi dans l'espace et le dos de Koulibaly par Konan. Abdou Diallo l'empêche de frapper et l'oblige à jouer latéralement à l'entrée de la surface pour Seko Fofana. Lancé, le milieu ivoirien ouvre son pied droit mais est contré par Ismaïla Sarr.

21:24 - Sarr en couverture Le jeu ivoirien penche à gauche avec Konan qui propose des courses dans le couloir. Ismaïla Sarr apporte son aide à Diatta et intercepte la passe piquée en profondeur pour le latéral ivoirien. Le rythme est retombé dans une partie où le Sénégal donne el sentiment d'attendre son adversaire pour le contrer.

21:23 - Mendy serein Sur un coup franc excentré et lointain à gauche, Mendy se déploie au second poteau pour capter le ballon dans les airs devant Niakhaté.

21:21 - Le Sénégal subit Cela se confirme, le Sénégal laisse le ballon aux Ivoiriens et se met à subir les assauts adverses. Pour l'instant sans conséquence puisque bloqué à droite à l'angle de la surface, Sangaré tente de renverser mais son changement d'orientation lobe Seko Fofana et file en touche.

21:18 - Longue séquence infructueuse Le choc de l'ouverture du score digéré, la Côte d'Ivoire sort de sa réserve et se montre plus entreprenante. Les joueurs d'Emerse Faé impose une longue séquence de possession à leurs adversaires, repliés dans leur moitié de terrain, qui finalement n'abouti à rien la faute à une erreur technique de Seko Fofana.

21:16 - Mendy sous pression Dans l'axe, Seri parvient à trouver entre les lignes Seko Fofana. L'ancien lensois donne devant lui dos au but à Krasso qui rate sa prise de balle. Jakobs en profite et joue en retrait pour Mendy mais sa passe n'est pas assez appuyée. Sous pression, le portier sénégalais doit dégager comme il peut en touche à gauche.

21:14 - Krasso en difficulté Pour toucher le ballon, Krasso doit décrocher et se faisant il se manque techniquement au moment de contrôler. L'attaquant ivoirien se bat mais la tenaille du milieu sénégalais se referme sur lui et lui fait perdre le ballon, qui file jusqu'à Mendy.

21:13 - Sangaré sur la civière La main sur le visage, une poche de glace sur le tibia droit, Sangaré est emmené en dehors des limites du terrain. La Côte d'Ivoire va évoluer à 10 quelques secondes le temps que son milieu parvienne à se relever.

21:11 - Sangaré évacué sur la civière ? Le jeu est toujours arrêté alors que Sangaré ne s'est pas relevé et est pris en charge par les soigneurs ivoiriens. La civière est apportée.

21:10 - Carton jaune pour Mané Près du rond central, Mané est en retard et se jette pour tacler le porteur de balle. L'attaquant sénégalais ne maîtrise pas son geste et vient essuyer sa semelle sur le tibia de Sangaré. L'Ivoirien reste au sol.

21:09 - Un corner renvoyé A gauche, Mané se charge de botter le corner qui est dégagé avant le premier poteau par la défense ivoirienne.

21:08 - Jakobs obtient un corner Le côté gauche du Sénégal continue d'aimanter les attaques des champions en titre et cette fois, Jakobs voit son centre repoussé en corner par Aurier qui fait de son mieux pour s'opposer.

21:05 - Le Sénégal ouvre le score (1-0) Coup de tonnerre à Yamoussoukro ! Après seulement quatre minutes, le Sénégal fait trembler les filets ivoiriens. Côté gauche, Mané se joue de l'inattention d'Aurier pour enrouler un centre dans la surface. Près du point de pénalty, Habib Diallo contrôle de la poitrine et devant un Seri déboussolé, enchaîne d'une demi-volée du gauche qu'il loge sous la barre.

21:02 - Faute de Diallo Le Sénégal obtient un premier corner à gauche après moins de 2 minutes de jeu. Celui-ci est joué court entre Sané et Jakobs, qui enroule un centre au second poteau où Abdou Diallo s'appuie sur son adversaire pour s'élever. L'arbitre signale une faute du Sénégalais.

21:01 - Coup d'envoi à Yamoussoukro Le Sénégal lance la première période de ce huitièmes de finale contre la Côte d'Ivoire, hôte de la CAN.

20:55 - Une nouvelle compétition ? "Il y a une équipe qui revient de loin, nous, et une équipe qui est très bien rentrée dans sa compétition. Mais les compteurs seront remis à zéro, c'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe", a fait le constat le nouveau sélectionneur ivoirien Emerse Faé. Une analyse partagée par son homologue Aliou Cissé. "C'est une nouvelle compétition qui démarre. Il faut gagner pour continuer où perdre et rentrer. Le match peut se terminer après les 90 minutes, les prolongations ou les tirs au but. Nous sommes prêts à toutes ces situations. Nous allons faire le maximum pour passer cette étape.", a dit le sélectionneur sénégalais, sûr de la force des siens. "La pression sera dans les deux camps", a conclu Faé. Entre le champion confiant et un hôte ébranlé, le duel s'annonce intéressant avec en ligne de mire les quarts de finale de la CAN.

20:53 - Entrée des deux équipes Les équipes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pénètrent sur la pelouse du stade Charles-Konan-Banny, plein pour soutenir les Eléphants dans ce huitièmes de finale de la CAN 2023.

20:50 - Un Sénégal hermétique S'il peut compter sur Mané pour débloquer n'importe quelle situation, le Sénégal a un autre atout indéniable dans sa manche : sa défense. Depuis le début de la compétition, la sélection conduite par Aliou Cissé n'a encaissé qu'un seul but en trois matchs. Une tendance qui confirme le passé récent des Lions de la Teranga qui n'ont plus pris deux buts dans une même rencontre à la CAN depuis le 23 janvier…2017 et un nul 2-2 contre l'Algérie. Sur leurs 18 dernières rencontres depuis, ils ont gardé leur cage inviolée à 11 reprises.

20:46 - La composition du Sénégal et de la Côte d'Ivoire Pour ce huitième de finale, Emerse Faé a effectué des choix forts pour sa première comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'ancien nantais lance ainsi Kossounou en défense cnetrale à côté de Ndicka. Aurier sera dans le couloir droit et Konan à gauche. Au milieu, Kessié est absent, remplacé par Seri, qui accompagnera Sekou Fofana et Sangaré. Devant, Krasso, et Diakité sont bien là et voient arriver à leurs côtés Gradel. De son côté, le Sénégal se présentera en 4-3-3 avec Koulibaly et Niakhaté dans l'axe, encadrés par Jakobs et Abdou Diallo. Au milieu, du classique avec le trio Pape Sarr-Camara-Diatta. Devant, Mané jouera en compagnie d'Ismaïla Sarr et de Diallo en pointe.