Sénégal - Côte d'Ivoire : heure, chaîne TV, compositions... Les infos du match

Impérial en phase de groupes, le Sénégal poursuit la défense de son titre face à la Côte d'Ivoire, qualifiée sans gloire et sans repères. Suivez la rencontre, en direct, dès 21h sur le site linternaute.com.

Une chance presque divine ou du moins totalement inattendue est offerte à la sélection ivoirienne. La semaine dernière, au soir de l'humiliation infligée par la Guinée équatoriale (0-4), personne ne l'imaginait encore invitée à "sa" fête, à moins d'un miracle. Celui-ci s'est matérialisé quand le Maroc a fait respecter la hiérarchie en dominant la Zambie (1-0), donnant ainsi le droit aux Eléphants de disputer les huitièmes de finale. Un match sans retour face au Sénégal, champion en titre.

Faé dans le grand bain

Pas de quoi faire peur quand on est passé si près de la sortie, ce qui aurait constitué un camouflet immense à domicile, à condition d'y mettre les bons ingrédients. Un travail dont s'est acquitté Emerse Faé ces derniers jours. Après le retrait de Jean-Louis Gasset, qui a quitté le navire dans le naufrage, il a repris en main un groupe meurtri et fait de l'urgence et de la fierté les moteurs pour le relancer. Sans rien révolutionner, l'ancien nantais a demandé à ses hommes de montrer de la personnalité et du caractère. "Je veux des joueurs qui mouillent le maillot. Des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance et qu'on se rachète. J'ai envie de voir une équipe de Côte d'Ivoire qui représente le pays, des joueurs qui soient à la hauteur du peuple ivoirien", a-t-il invoqué en conférence de presse.

Malgré tout, il ne faut pas s'attendre à de révolution dans ce que proposera la Côte d'Ivoire. Faé a répété sa confiance dans un groupe qu'il sait capable de faire bien mieux. "On n'a pas fait un bon premier tour, mais sur le papier on n'a rien à envier au Sénégal. On a des joueurs de qualité (...) Je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leurs forces. Maintenant il y a une équipe qui revient de loin, nous, et une équipe qui est très bien rentrée dans sa compétition. Mais les compteurs seront remis à zéro, c'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe", a fait le constat le nouveau sélectionneur ivoirien, estimant, à juste titre, que "la pression sera dans les deux camps".

Le Sénégal prêt à tout

Le passage au match couperet change, en effet, complètement la donne avec cette idée que ce qui a été fait avant n'a plus vraiment d'importance. "C'est une nouvelle compétition qui démarre. Il faut gagner pour continuer où perdre et rentrer. Le match peut se terminer après les 90 minutes, les prolongations ou les tirs au but", notait lucidement, en conférence de presse, Aliou Cissé avant de reprendre. "Nous sommes prêts à toutes ces situations. Nous allons faire le maximum pour passer cette étape."

Un maximum qui semble supérieur à ce que peut produire leur adversaire du jour. Lauréat en 2022, le Sénégal surfe sur ce résultat et entretient même une dynamique bien plus ancienne. Les Lions de la Teranga sont ainsi les seuls dans la compétition à avoir aligné trois victoires dans la phase de groupe, n'encaissant qu'un but. Une solidité, construite autour des Mendy et autres Koulibaly, qui ressemble de plus en plus à une marque de fabrique puisque la sélection sénégalaise a su protéger sa cage 11 fois lors de ses 18 dernières sorties à la CAN et n'a plus encaissé deux buts dans une même rencontre dans l'épreuve depuis plus de 7 ans.

Une force défensive à laquelle s'ajoute une attaque toujours aussi redoutable avec l'inévitable Sadio Mané, guide et capable de débloquer n'importe quelle situation, mais aussi le déroutant Ismaïla Sarr dont la percussion crée des brèches. "Nous ne craignons personne. Nous sommes nos propres ennemis", a indiqué Aliou Cissé au cas où un observateur pouvait en douter. Le champion n'a pas l'intention de rendre sa couronne tout de suite, encore moins face à l'hôte ivoirien, bête blessée qu'il juge bon d'achever.

Le huitième de finale de la CAN, opposant le Sénégal et la Côte d'Ivoire aura lieu à partir de 21h (20h heure locale), du côté du stade Charles-Konan-Banny, à Yamoussoukro.

Le huitième de finale de la CAN, opposant le Sénégal et la Côte d'Ivoire sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sport 1.

La rencontre entre le Sénégal d'Aliou Cissé et la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Betclic : Sénégal : 2,26 / Nul : 2,98 / Côte d'Ivoire : 3,12

Parions Sport : Sénégal : 2,25 / Nul : 2,95 / Côte d'Ivoire : 3,25

Winamax : Sénégal : 2,45 / Nul : 3,05 / Côte d'Ivoire : 3,15

Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Abdou Diallo, Jakobs – Pape Sarr, Pape Gueye, Camara – Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Mané.

Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Singo, Diomandé, Ndicka, Konan – Seko Fofana, Sangaré, Kessié – Diakité, Krasso, Kouamé.