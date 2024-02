Nigeria - Angola : chaîne TV, heure, compos... Les infos du premier quart de finale de la CAN 2023

Le Nigeria, un des favoris de cette CAN 2023, affronte l'Angola ce vendredi 2 février à l'occasion du premier quart de finale de la compétition.

Le Nigeria fait désormais office de favori de cette CAN 2023 après l'élimination en huitièmes de finale de grosses écuries comme le Maroc ou encore le Sénégal. Les Super Eagles ont été, de surcroît, impériaux au tour précédent face au Cameroun (2-0) comme ils l'avaient été en phase de poules. "Nous allons affronter une équipe coriace. Nous devons faire de notre mieux pour les battre", a assuré l'entraineur du Nigeria José Peseiro.

En face, l'Angola n'a rien à envier à son adversaire du jour. En effet, les Angolais n'ont toujours pas perdu dans la compétition et ont enchainé que des victoires depuis le match nul face à l'Algérie en ouverture de la compétition (1-1). Leur large victoire face à la Namibie en huitièmes de finale (3-0) devrait les conforter avant ce duel de haute volée. "Celui qui atteint les quarts de finale doit viser à aller le plus loin possible, et le plus loin possible est d'atteindre la finale et, évidemment, de se proposer comme candidat à la victoire", a déclaré le sélectionneur des Antilopes Pedro Goncalves.

A quelle heure débute le match Nigeria - Angola ?

Le match entre le Nigeria et l'Angola débutera à 18h ce vendredi 2 février. La rencontre se déroulera à au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nigeria - Angola ?

Ce Nigeria - Angola sera diffusé sur Bein Sports 1. La prise d'antenne débutera une demi-heure avant ce premier quart de finale de la CAN 2023.

Quelle diffusion streaming pour le match Nigeria - Angola ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Nigeria - Angola sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir suivre le match.

Quelles compositions probables pour Nigeria - Angola ?

Les Super Eagles de Jose Peseiro devraient être au complet pour ce rendez-vous. Le sélectionneur pourrait alors reconduire un onze de départ qui fonctionne bien depuis le début de cette CAN 2023. Le XI probable des Nigerians : Nwabili - Ajayi, Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu - Simon, Osimhen, Lookman.

En face aussi les Angolais pourraient s'articuler en 4-3-3 avec les mêmes joueurs car aucun blessé n'est à déplorer. Le XI probable des Antilopes : Antonio - Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Gelson Dala

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nigeria - Angola ?

Le Nigeria est le favori de ce quart de finale face à l'Angola sur les sites de paris sportifs. Sur Winamax, les Super Eagles sont à 1,70, le nul est à 3,20 et la victoire angolaise est à 6,25. Sur Parionssport, les Super Eagles sont à 1,64, le nul est à 3,30 et la victoire angolaise est à 6.