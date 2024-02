Mali - Côte d'Ivoire : heure, chaîne TV, compos... Les infos du quart de finale de la CAN 2023

Le Mali affronte le pays hôte de cette CAN 2023, la Côte d'Ivoire, à l'occasion du troisième quart de finale de la compétition.

Depuis le début de la compétition, le Mali avance sans faire de bruit mais pourrait postuler petit à petit à un statut de trouble fête dans cette CAN 2023. Les Aigles n'ont toujours pas perdu et abordent ce quart de finale avec de la confiance après avoir battu le Burkina Faso en huitième de finale (2-1). "Quand je revenais de sélection avec le Mali, Éric me disait en plaisantant qu'il prendrait un jour la sélection malienne et gagnerait la CAN. Il rigolait mais le pensait un peu", a déclaré Samba Sow à propos du sélectionneur malien Éric Chelle.

En face, la Côte d'Ivoire est plus que jamais miraculée de cette compétition qui se déroule sur ses terres. Les Éléphants n'étaient pas loin de passer à la trappe dès les poules mais s'en sont sortis avec l'aide du Maroc notamment. En huitième de finale, sans Jean-Louis Gasset, alors remercié, la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé a réussi à sortir le tenant du titre, le Sénégal, après une séance de tirs aux buts (1-1, 5 t.a.b à 4). "Le plan, c'était de retrouver une solidarité et de retrouver un bloc équipe. De faire front ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble. Il n'y avait pas un plan particulier pour bloquer tel ou tel joueur, mais on voulait vraiment se retrouver. On voulait retrouver des hommes, on voulait retrouver les Éléphants", avait déclaré Emerse Faé avant le huitième de finale.

A quelle heure débute le match Mali - Côte d'Ivoire ?

Le match Mali - Côte d'Ivoire débutera à 18h ce samedi 3 février. Il se déroulera à Bouaké, en Côte d'Ivoire, au stade de la Paix.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Mali - Côte d'Ivoire ?

Ce Mali - Côte d'Ivoire sera diffusé sur Bein Sports 1. La prise d'antenne débutera à 17h30 pour l'avant-match.

Quelle diffusion streaming pour le match Mali - Côte d'Ivoire ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Mali - Côte d'Ivoire sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre le match.

Quelles compositions probables pour Mali - Côte d'Ivoire ?

Le Mali devrait se présenter dans un habituel 4-3-1-2 pour cette rencontre avec la présence de l'attaquant auxerrois devant Lassine Sinayoko. Le Brestois Kamory Doumbia devrait être en soutien. Le XI probable des Maliens : Diarra - Sacko, Niakate, Kouyaté, Traoré - Camara, Bissouma, Dieng - Doumbia - Sinayoko, Koita.

En face, Emerse Faé pourrait apporter pas mal de changements à l'équipe qui a sorti le Sénégal en huitièmes de finale. En effet, le 4-4-1-1 pourrait être remplacé par un 4-3-3 avec la présence d'un trio offensif inédit Kouame-Pepe-Diakité. Le XI probable des Éléphants : Fofana - Aurier, Boly, Ndicka, Konan - Sangare, Kessié, Fofana - Diakité, Pepe, Kouame.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Mali - Côte d'Ivoire ?

Sur les sites de paris sportifs, la Côte d'Ivoire est le favori de la rencontre. Sur Unibet, les Éléphants sont à 2,19, le nul est à 3,02 et la victoire malienne est à 3,42. Sur Parionssport, les Aigles sont à 3,50, le nul est à 2,90 et la victoire de la Côte d'Ivoire est à 2,20.