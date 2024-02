Arsenal - Liverpool : heure, chaîne TV, compos... Les infos du choc de la 23e journée de Premier League

Arsenal reçoit Liverpool ce dimanche 4 février dans un énorme choc entre le 3e de Premier League et le leader.

Arsenal veut faire la passe de trois ! Les Gunners ont remporté les deux dernières rencontres de Premier League face à Crystal Palace (5-0) puis Nottingham (2-1) et aimerait enchainer avec un troisième succès. Mais au début de l'année, les joueurs de Mikel Arteta s'étaient fait sortir de la FA Cup suite à un revers face à leurs adversaires du jour (0-2). "Je suis très excité, c'est toujours génial de préparer un match contre Liverpool. Comme ils sont bons, ils dominent tous les aspects du jeu. Nous jouons à la maison et ce que je ressens, c'est un réel sentiment de positivité et d'enthousiasme autour de nous", a assuré Mikel Arteta en conférence de presse.

De son côté Liverpool veut continuer son incroyable série d'invincibilité. Les joueurs de Jürgen Klopp n'ont plus perdu depuis le 14 décembre toutes compétitions confondues et aimerait conforter sa place de leader de la Premier League. Les Reds abordent ce choc avec beaucoup de confiance après avoir corrigé les voisins d'Arsenal, Chelsea (4-1). "C'est déjà assez difficile, à Arsenal c'est probablement plus difficile, mais nous sommes dans une bonne période et nous devons en profiter. Les choses que nous avons réussies récemment, nous devrions les mettre en œuvre dans ce match également. Essayons d'y arriver", a déclaré le technicien de Liverpool en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Arsenal - Liverpool ?

Le match entre Arsenal et Liverpool débutera à 17h30 ce dimanche 4 février. Anthony Taylor sera au sifflet.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Arsenal - Liverpool ?

C'est Canal+ qui diffusera ce choc de la 23e journée de Premier League entre Arsenal et Liverpool. La rencontre aura lieu à l'Emirates Stadium d'Arsenal.

Quelle diffusion streaming pour le match Arsenal - Liverpool ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre cet Arsenal - Liverpool sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Arsenal - Liverpool ?

Les infirmeries des deux équipes sont plutôt remplies pour ce choc. En effet, Mikel Arteta est privé de Tomiyasu, Partey ou encore Timber. Il devrait composer ce onze de départ : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Jesus, Martinelli.

En face, Jürgen Klopp ne pourra pas compter sur Endo, Salah, Bajcetic, Tsimikas ou encore Matip. Le XI probable des Reds : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Jones, Mac Allister, Szoboszlai - Jota, Gakpo, Diaz.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Arsenal - Liverpool ?

Sur les sites de paris sportifs les cotes sont serrées mais Arsenal est légèrement favori. Les Gunners sont à 2,25 sur Betclic, le nul est à 3,62 et la victoire de Liverpool est à 2,95. Mêmes cotes sur Unibet sauf pour Arsenal qui est à 2,21.