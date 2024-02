Côte d'Ivoire - RD Congo : heure, chaîne TV... Les infos du match

Après avoir encore provoqué un miracle contre le Mali, la Côte d'Ivoire aborde sa demi-finale de la CAN avec le sentiment d'être invulnérable. Le défi s'annonce grand pour la République Démocratique du Congo. Suivez la rencontre, en direct dès 21h, sur linternaute.com.

La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition à part, empreinte d'un mysticisme propre au continent. Une compétition de tous les possibles, plus encore cette année où tous les pronostics tendent à être déjoué. Samedi dernier, sa magie a une nouvelle fois opéré pour sauver la Côte d'Ivoire et condamner le Mali à la douleur du chagrin et l'amertume des regrets. Alors que les Aigles tenaient dans leurs serres la qualification, ils ont vu leurs adversaires, pourtant réduits à 10, les rejoindre au score à la 90e minute avant d'être piétiner par un but assassin au bout du temps additionnel de la prolongation (2-1 a.p.). Un scénario invraisemblable qui a fait chavirer le pays dans une liesse folle.

Qualifiés miraculeusement pour la phase à élimination directe et victorieux du Sénégal dans un match qui avait très mal démarré, les Eléphants semblent porter par une force presque surnaturelle, possesseurs d'un totem d'immunité qui leur garantit de survivre à tout dans cette CAN disputée à domicile. "Quand le peuple a chanté l'hymne national alors qu'on était à 10 contre 11, c'était incroyable", se souvient Max-Alain Gradel en évoquant le quart de finale contre le Mali.

Confiance et absences

Aussi incroyable que de retrouver la Côte d'Ivoire en demi-finale, à 90 ou 120 minutes d'une finale devant son public. "Nous avons créé une force avec la confiance que nous avons eu sur les deux derniers matchs. Pour gagner un match de CAN, il faut être prêt sur tous les plans : physiquement et mentalement", poursuit Max-Alain Gradel. Le champion d'Afrique 2015 fait partie de ses anciens sur lesquels Emerse Faé s'est appuyé pour souder son groupe et son apport sera encore précieux face à la RDC.

D'autant plus que le sélectionneur ivoirien devra faire sans quatre éléments, tous suspendus : son capitaine Serge Aurier, son pilier défensif Odilon Kossounou, le buteur providentiel du quart Oumar Diakité et son attaquant Christian Kouamé. Une grosse perte mais qui n'inquiète pas Faé. "On a créé un groupe solidaire et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont dans le bon état d'esprit", a-t-il loué en conférence de presse.

Si l'ancien nantais a indiqué qu'il avait un plan, il a surtout appuyé sur un point qui fait défaut aux siens : l'entame de match. En effet, sur ses trois dernières sorties, la sélection ivoirienne a concédé l'ouverture du score. "On a analysé nos deux entames de match. On a envie de bien entamer le match. C'est un match important pour une place en finale. Ce serait dommage de se mettre la pression et passer à côté du match (…) Il faut jouer sur a confiance retrouvée", complète Faé.

Une force supplémentaire

La confiance, la République Démocratique du Congo n'en manque pas également surtout après avoir réussi à se défaire de la Guinée et d'avoir retrouvé les demi-finales pour la première fois depuis 2015. Une date que les Léopards n'ont pas oublié puisqu'ils s'y étaient heurtés aux futurs champions…ivoiriens. Neuf ans après, le destin place à nouveau les Eléphants sur leur chemin. Un clin d'œil pour Chancel Mbemba, dernier rescapé côté congolais de ce match.

Dans le sillage du capitaine évoluant le reste de la saison à l'Olympique de Marseille, c'est tout un groupe qui aimerait offrir à son pays une finale attendue sur le continent depuis 50 ans. "Ce serait une erreur de se dire que nous avons réussi une bonne CAN et si nous n'allons pas en finale, nous serons déçus. La pression est plus sur la Côte d'Ivoire mais il faut que nous nous en mettions aussi parce que ça nous fait avancer. Nous voulons faire un bon match et avec les joueurs que nous avons, nous aurons nos chances. Nous n'avons pas envie de nous arrêter là", assume le sélectionneur français des Léopards Sébastien Desabre.

Un désir s'appuyant sur d'autres ressorts que le simple enjeu sportif. Si les Eléphants veulent rendre fier leurs supporters, les Léopards se font un devoir de donner de l'espoir et une parenthèse de bonheur à leurs compatriotes. En effet, la République Démocratique du Congo traverse une grave crise politique avec des groupes rebelles contestant le pouvoir en place et se rendant coupables de massacres dans l'Est du pays. En soutien à la population civile, Mbemba et consort porteront un brassard noir. "C'est l'image des Congolais qu'on véhicule, celle de la fierté, de la solidarité et des joueurs sur le terrain qui doivent être impeccables en termes d'attitude", témoigne Sébastien Desabre. Un supplément d'âme à l'heure de défier le miraculé pays hôte.

La seconde demi-finale de la CAN, opposant la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo aura lieu à partir de 21h (20h heure locale), du côté du stade olympique Alassane-Ouattara, à Abidjan.

La seconde demi-finale de la CAN, opposant la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo sera retransmise en direct et en exclusivité sur beIN Sport 2, le premier canal du groupe qatari étant dédié à la Coupe de France et au huitième de finale opposant le PSG à Brest.

La rencontre entre la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé et la République Démocratique du Congo du Français Sébastien Desabre sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.



Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Singo, Diomandé, Ndicka, Konan – Seko Fofana, Sangaré, Kessié – Pépé, Max-Alain Gradel, Haller.

République Démocratique du Congo : Mpasi – Kalulu, Mbemba (cap.), Inonga Baka, Masuaku – Moutoussamy, Bongonda, Pickel – Elia, Wissa, Bakambu.