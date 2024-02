DIRECT. Côte d'Ivoire - RD Congo : les Eléphants manquent de réussite, suivez le match

Miraculée à domicile, la Côte d'Ivoire se confronte à la République Démocratique du Congo dans un remake de la demi-finale 2015. Suivez la rencontre, en direct, sur linternaute.com.

En direct

22:07 - Un changement à la pause A noter que le sélectionneur congolais Desabre a opéré un changement avec la sortie de Kakuta et l'entrée de Bongonda.

22:06 - Reprise à Abidjan Les Congolais lancent la seconde période de la seconde demi-finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire.

21:50 - Mi-temps à Abidjan (0-0) C'est la pause et personne n'a pris l'avantage entre la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo. Après un début de match hésitant où ils se sont fait peur, les Eléphants ivoiriens ont pris le contrôle et se sont procurés deux énormes occasions, Haller manquant de justesse pour cadrer sa tête et Kessié fracassant le poteau d'une frappe lourde. Côté congolais, on a peiné à trouver de la fluidité vers l'avant et à mettre en danger Yahia Fofana autrement que sur coups de pied arrêtés.

21:47 - Une passe mal donnée Les Ivoiriens cherchent des décalages et Boly sert Haller à 30 mètres du but adverse. L'attaquant ivoirien veut donner à droite pour Gradel mais sa passe est trop proche de Masuaku. Le latéral congolais prend le ballon et obtient une faute du capitaine ivoirien.

21:46 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période de la demi-finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo.

21:45 - Mbemba de la tête Gradel a migré sur l'aile droite et se signale avec un bon centre. C'est pour Adingra qui arrive lancé mais ce dernier voit Mbemba sauter devant lui pour lui enlever le ballon.

21:44 - Le poteau pour Kessié La côte d'Ivoire finit fort cette première période. Repiquant depuis le côté droit, Kessié arme du gauche à l'entrée de la surface. Son tir tendu passe entre les jambes d'Inonga et vient fracasser l'extérieur du poteau gauche de Mpasi.

21:42 - Haller manque le cadre ! Enorme occasion pour la Côte d'Ivoire ! A la 40e minute, Singo est décalé à droite de la surface congolaise. Avec son pied droit, il enroule un centre impeccable. Dans le dos de Mbemba, au duel avec Boly, Haller est seul pour reprendre le ballon mais il décroise trop sa tête qui fuit le cadre.

21:40 - Un coup franc inoffensif A 30 mètres sur la gauche, Adingra envoie une longue cloche au second poteau où Boly parvient à prendre le ballon de la tête mais pour le remettre dans l'axe où la RDC se dégage.

21:39 - Adingra provoque des fautes Seko Fofana réalise un gros retour en défense et arrache le ballon des pieds congolais. Il permet au contre de partir avec Adingra. Haller monopolise l'attention des centraux et l'ancien Lensois se propose à gauche. Adingra en profite pour repiquer dans l'axe où il est accroché par Bakambu, en retard.

21:37 - Fofana a gêné Haller Si le corner d'Adingra ne donne rien, Singo manquant de couper la trajectoire au premier poteau, le ballon reste ivoirien et revient à droit sur l'ailier qui enroule un bon centre au second poteau. Kessié est trop court pour reprendre de la tête. Gradel remise dans l'axe en retrait sur Haller. En pivot, il lève le ballon et enchaîne avec un retourné acrobatique mais gêné par le déboulé de Seko Fofana, il envoie son tir largement au-dessus.

21:35 - Le rush d'Adingra En contre, Adingra part seul sur le côté droit et pousse son effort jusqu'au bout. Au duel avec Moutoussamy dans la surface congolaise, il obtient un corner.

21:34 - Haller au premier poteau A gauche, cette fois, Masuaku enroule du gauche son corner qu'Haller se charge de dégager de la tête au premier poteau.

21:32 - Haller par derrière Sevré de ballon dans cette première période, Haller tente de décrocher mais il est devancé par Inonga. L'attaquant ivoirien laisse traîner sa semelle sur le tendon d'Achille du défenseur congolais et commet une faute de frustration près de la ligne médiane.

21:31 - Pause fraîcheur Comme depuis le début de la CAN, l'arbitre accorde aux joueurs une pause pour se désaltérer à la demi-heure de jeu. Il fait encore 28 degrés ce soir du côté d'Abidjan.

21:29 - Hors-jeu de Wissa Moutoussamy apporte son aide en attaque à la 28e minute. Le Nantais enroule du gauche un centre que prolonge de la tête Kakuta dans la surface. Le ballon arrive à Wissa, seul dans les 6 mètres, qui bute à bout portant sur Yahia Fofana. Le drapeau se lève tardivement.

21:28 - Wissa se prend un mur Sur un ballon en profondeur, Wissa le laisse passer et se lance vers l'avant. En se retournant, il ne voit pas Ndicka qui s'est mis sur son passage. Le Congolais heurte le défenseur et s'effondre. Le jeu continue.

21:26 - Gradel ne passe pas Trouvé dans la surface à droite, Gradel tente de crocheter Masuaku mais sur son drible, il voit le ballon rebondir sur la jambe du latéral congolais avant de rebondir sur sa jambe et de finir en sortie de but.

21:25 - Yahia Fofana en délicatesse Masuaku continue à enrouler ses corners rentrant et cette fois, Yahia Fofana met une timide main en opposition. Il faut l'aide de Konan pour dégager franchement le camp ivoirien.

21:24 - L'enchaînement de Bakambu Repris par la puissance de Singo, Wissa fixe deux adversaires et revient en arrière sur Masuaku. Le latéral envoie sans contrôle un centre dans la surface où Bakambu tente un enchaînement contrôle poitrine-retourné acrobatique. Ndicka se met sur la trajectoire et dévie en corner.

21:20 - Frappe écrasée de Kakuta A 20 mètres, légèrement sur la droite, Kakuta prend sa chance mais son tir du droit manque de franchise. Dévié par Ndicka, il est capté au sol par Yahia Fofana.

21:19 - Le frisson Adingra A la 17e minute, les Eléphants combientn bien à droite avec Gradel en pivot pour lancer dans le couloir Singo. Le latéral lève un centre parfait avec son pied droit et au second poteau, sous les yeux d'Haller lobé, Adingra saute plus haut que son défenseur et croise sa tête qui vient frôler le poteau droit.

21:17 - Faute sur Mpasi Le corner ivoirien est mis aux 6 mètres où Boly rate sa tête alors qu'il était monté au-dessus de Moutoussamy. Mpasi sort avec le poing en avant et obtient une faute dans le trafic.

21:15 - Adingra en provocation Seko Fofana décale à gauche Adingra. Au duel avec Kalulu, l'Ivoirien fait parler sa vitesse et glisse un centre dans la surface. Au premier poteau, Mbemba se jette et met en corner.