Leipzig - Real Madrid : sans Bellingham, les Merengue défient les Allemands en 8e !

Ce soir, la Ligue des champions fait son grand retour. L'équipe la plus titrée de la compétition se déplace en Allemagne pour affronter le RB Leipzig.

La coupe aux grandes oreilles fait son retour ! Après la phase de poules, place aux huitièmes de finale avec le club le plus titré de la Ligue des champions. Le Real Madrid affronte le RB Leipzig en Allemagne sans plusieurs cadres. Carlo Ancelotti sera privé de David Alaba, Eder Militão, Antonio Rüdiger, Thibaut Courtois et Jude Bellingham. Touché à la cheville gauche lors du dernier match à domicile contre Girone, l'international anglais est forfait pour la confrontation ce soir et les deux prochains matchs de championnat contre le Rayo Vallecano et Séville. Face aux nombreuses absences, Carlo Ancelotti pourrait titulariser Aurélien Tchouaméni en défense centrale, comme il l' confirmé en conférence de presse : "Convaincre les joueurs est très important. Quand on parle avec eux, on comprend s'ils veulent jouer à ce poste ou non. Ils m'ont presque tous dit qu'ils n'avaient aucun problème car ils prennent en compte les difficultés de l'équipe et ils veulent apporter. Je ne vais pas mettre un joueur qui n'aime pas jouer à un poste. Forcer les choses, jamais, tenter de convaincre, oui. Nous avons d'autres options que je dois prendre en compte. Leipzig est très fort sur les coups de pied arrêtés et pour Brahim, ce n'est pas sa plus grande qualité, ce n'est pas un géant. Carvajal en central a très bien joué. Je dois y penser."

Le technicien est revenu sur l'équipe allemande : "Le match me préoccupe beaucoup. La préoccupation est un aspect important pour préparer le match. L'une des choses les plus importantes est qu'ils ont inscrit 26 buts en contre-attaque. Ils sont une équipe formidable en contre, avec des attaquants très rapides et de grande qualité. Vous connaissez très bien Olmo, mais les quatre sont très bons."

Du côté allemand, le RB Leipzig fait office "d'outsider" face au Real Madrid. Un statut qui ne fait pas peur à l'entraîneur du club allemand, Marco Rose. "Nous n'avons peur de rien, nous sommes heureux de jouer contre Madrid dans notre stade, c'est ce que nous voulons, c'est pour ça que nous nous sommes battus, pour être ici, en 8e de finale. C'est un excellent adversaire. Ils sont dans une bonne période. Ils savent ce que ça signifie de jouer cette compétition et de la gagner, nous devons nous concentrer sur tout le monde. Brahim, Rodrygo, Kroos, Modric... ils sont tous excellents. Mais nous avons un bon groupe, de bons joueurs. Nous allons tout donner sur le terrain et saisir nos chances. Nous voulons obtenir un bon résultat pour ce match aller, nous voulons être compétitifs avec le ballon, en possession du ballon. Nous n'avons peur de personne", a déclaré le technicien.

À quelle heure débute Leipzig - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions opposant le RB Leipzig au Real Madrid est prévu mardi 13 février à 21h00 à la Red Bull Arena de Leipzig (Allemagne). Le Bosnien Irfan Peljto sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Leipzig - Real Madrid ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Foot et RMC Sport 1 diffuseront l'affiche entre Leipzig et les Merengue.

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du RB Leipzig et du Real Madrid ?

Leipzig : Gulacsi - Simakan, Lukeba, Orban, Raum - Olmo, Schlager, Kampl, Simons - Sesko, Openda.

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Diaz - Vinicius Jr, Rodrygo.

Quels sont les pronostics de Leipzig - Real Madrid ?