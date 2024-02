Shakhtar - OM : heure, chaîne TV... Les infos du match

Au ralenti en 2024, l'Olympique de Marseille espère réenclencher une dynamique positive avec les barrages de l'Europa League contre le Shakhtar Dontesk.

Le parfum des joutes européennes embaume l'air d'Hambourg où l'Olympique de Marseille renoue avec l'exaltation de cette période unique. Déjà six ans que le club se languit de cette ambiance, de ces soirées fébriles où le destin peut basculer d'un côté ou de l'autre. Six ans depuis cette épopée qui l'avait conduit jusqu'en finale (0-3 contre l'Atlético de Madrid, ndlr). Six longues années loin de sommets.

Un milieu et des questions

Aussi l'OM aborde ce rendez-vous européen avec l'envie de renouer avec ce passé pas si lointain. Une tâche qui promet d'être délicate tant le club marseillais apparaît perfectible. Vendredi dernier, il a été incapable de battre Metz (1-1), confirmant ses difficultés en 2024. En effet, depuis le début de l'année civile, il ne compte qu'une victoire en six rencontres (contre Thionville-Lusitanos 1-0). Pas de quoi pavoiser pour un club qui s'est enlisé dans le ventre mou de la Ligue 1 et une source de tracas pour un Gattuso en quête de ressorts.

S'il connaît tout des printemps européens, le technicien italien tâtonne encore alors que les blessures ne lui facilitent pas le travail. Certainement encore privé de Chancel Mbemba, à peine revenu de la CAN où il a atteint les demi-finales avec la République Démocratique du Congo, il devra composer avec un milieu de terrain encore bouleversé. Outre Rongier (genou), Jordan Veretout est également indisponible en raison de douleurs musculaires, tandis qu'Onana n'est pas inscrit sur la liste des joueurs disponibles. Heureusement pour lui, Harit et Ounahi ont repris leur place dans l'entrejeu et devraient être particulièrement motivés après la désillusion vécue à la CAN avec le Maroc (élimination en 8es de finale face à l'Afrique du Sud, ndlr). Les deux Marocains devraient être accompagnés par Kondogbia, remis d'une gêne à la cuisse. Une bonne nouvelle pour Gattuso qui pourra ainsi s'appuyer sur un milieu d'expérience, familier des rencontres européennes.

Le Shakhtar comme à la maison

Un atout pour l'OM d'autant que le contexte de ce barrage aller se révèle particulier face à un Shakhtar Donetsk dont il ignore l'état de forme. Comme souvent, le retour des Coupes d'Europe coïncide avec la fin de l'hibernation des formations de l'Est du continent. Le club du Donbass n'a ainsi plus joué depuis le 8 décembre. Deux mois d'éclipse au cours desquels Gregoriy Sudakov et ses partenaires ont pu se préparer loin du conflit qui les contraint à un exil forcé. Et c'est dans le Nord de l'Allemagne qu'ils ont trouvé refuge et recevront les Marseillais. "A Hambourg, on est bien supportés, il y a du monde dans le stade, on sent les gens derrière nous. Ce n'est pas notre maison, ce n'est pas chez nous mais on essaie de faire comme si", explique la pépite ukrainienne à L'Equipe.

Du haut de ses 21 ans, il constitue l'une des principales menaces pour l'OM au sein d'un effectif qui a fait bonne figure en Ligue des Champions, ratant la qualification pour les 8es de finale à la dernière journée sur la pelouse de FC Porto (3-5). A défaut de savoir où lui et ses partenaires en sont et si le rythme va leur manquer, Sudakov fait preuve d'une confiance certaine. "On va déjà essayer d'éliminer Marseille. On en est capables pour plein de raisons (…) On a beaucoup d'arguments", assure-t-il au quotidien sportif français. Des arguments comme une parfaite connaissance des barrages dont il s'est extirpé lors de ses trois dernières apparitions. Rennes s'en souvient bien, piégé par les Ukrainiens la saison passée. Marseille est au parfum.

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Bondar, Matvienko (cap.), Azarovi - Bondarenko, Kriskiv, Soudakov - Zoubkov, Sikane, Kevin Mancedo.

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Lodi – Kondogbia, Ounahi, Harit – Luis Henrique, Moumbagna, Aubameyang.