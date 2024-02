Nantes - PSG : diffusion TV, compos probables... Les infos du match de Ligue 1

Après la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue 1 où les Parisiens se déplacent sur la pelouse du FC Nantes. Diffusion TV, compositions probables, pronostics... Découvrez toutes les informations sur la rencontre.

Vainqueur de la Real Sociedad (2-0) mercredi en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1. Les Parisiens se déplacent à la Beaujoire pour affronter Nantes dans un contexte particulier. En effet, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à Nasser al-Khelaïfi, d'après les révélations de RMC et l'Équipe, jeudi. Si l'international français n'a pas encore officiellement annoncé la fin de son histoire avec le PSG, la fin de saison du club de la capitale s'annonce animée. Pour ce déplacement à Nantes, Luis Enrique sera privé de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. En conférence de presse, le technicien espagnol a annoncé s'attendre à une rencontre compliquée : "Je m'attends à un match totalement différent de celui que l'on vient de disputer en Ligue des Champions. Nantes n'est pas dans une très bonne dynamique même s'ils ont retrouvé la victoire lors de leur dernier match. C'est une équipe qui est bien organisée sur le plan défensif, ils voudront nous faire mal sur les transitions et sur les coups de pied arrêtés. On s'attend à un adversaire très motivé et à un match difficile".

Du côté nantais, les Canaris vivent une saison compliquée. 13e de Ligue 1, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont renoué avec la victoire la semaine dernière à Toulouse (1-2) après quatre matchs sans succès, toutes compétitions confondues. En conférence de presse, l'entraîneur nantais a loué la qualité du groupe parisien avant de donner les clés d'un potentiel exploit : "Il faut être à la fois discipliné, très sérieux et ne pas commettre d'erreurs. C'est fondamental ! Et puis, il faut aussi avoir de la qualité avec le ballon parce qu'ils sont très bons dans le contre pressing et qu'ils arrivent à mettre de la pression dans la moitié de terrain adverse". Il sera privé d'Alban Lafont, blessé. De retour de la CAN, Moses Simon devrait débuter sur le banc.

À quelle heure débute Nantes - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la 22e journée de Ligue 1 opposant le FC Nantes au PSG est prévu samedi 17 février à 21h00 au Stade de la Beaujoire à Nantes. Jérôme Brisard sera au sifflet ce soir.

Sur quelle chaîne regarder Nantes - PSG ?

Détenteur des droits TV du championnat de France avec Prime Video, Canal+Foot et Canal+Sport 360 diffuseront l'affiche entre Nantes et le PSG.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Nantes - PSG ?

Nantes : Descamps (G) - Cozza, Zézé, Castelletto, Coco - Sissoko, Augusto, Chirivella - Kadewere, Mohamed, Traoré.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (cap), Danilo, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio - Dembélé, Mbappé, Barcola.

