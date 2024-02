DIRECT. Nantes - PSG : suivez le match

Voici les bancs du FC Nantes et du PSG :

20:50 - Gourvennec : "Ne pas commettre d'erreurs"

En conférence de presse, l'entraîneur nantais a loué la qualité du groupe parisien avant de donner les clés d'un potentiel exploit : "Il faut être à la fois discipliné, très sérieux et ne pas commettre d'erreurs. C'est fondamental ! Et puis, il faut aussi avoir de la qualité avec le ballon parce qu'ils sont très bons dans le contre pressing et qu'ils arrivent à mettre de la pression dans la moitié de terrain adverse".